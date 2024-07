„Raus aus dem Haus“ heißt eine Aktion, mit der die Gemeindeschwester plus des Lauterer Landkreises Senioren dazu animieren will, sich auch bei eingeschränkter Mobilität aus den eigenen vier Wänden zu bewegen und andere Menschen zu treffen. In Bann mit im Boot: der Schützenverein.

Wenn „Hubertus“ auf „Raus aus dem Haus“ trifft, ist einiges geboten – und die Senioren fühlen sich offenbar pudelwohl. „Schöön ist die Ju-ugend, sie kommt nicht mehr…“, trällern die etwa 30 betagten Bännjer. Auch wenn etwas Wehmut beim Singen des alten Volksliedes mitschwingt, so wissen die rüstigen Rentnerinnen und Rentner doch, den Herbst ihres Lebens zu genießen. Mit mehr oder weniger Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt, sind sie gemeinsam aktiv, wobei gerade diese Gemeinschaft bedeutsam ist, wie Gemeindeschwester plus Andrea Rihlmann betont.

Für die Aktion hat sie sich allerlei Förderliches und Lustiges einfallen lassen. Ein kleiner Parcours auf der Wiese des Vereinsheims soll die Motorik fördern. Fünf Stationen hat Rihlmann bestückt und sie weiß auch, ihre „Schäfchen“ zu motivieren: „Wer nicht mindestens eine Station macht, kriegt später nix vom Grill“, scherzt sie. Mit Ehrgeiz und Konzentration wird Boccia gespielt, mithilfe eines langen Schuhlöffels werden kleine Bälle in einen Korb geworfen oder mit Wurfkissen Hölzchen „umgekegelt“. Maria Schweitzer aus Bann wird bejubelt, als sie als Erste mit drei Würfen alle Hölzchen umhaut. „Ich bin schon öfters bei den Treffen gewesen, weil ich es schätze, unter die Leute zu kommen“, sagt die 86-Jährige. „Das lustige Beisammensein und gemeinsame Singen macht mir viel Spaß.“

Viel Gelächter an den Spielständen

Beim Shuffleboard ist das Gedränge groß. Hier gibt es sogar Punkte und eine Rangliste. „Marianne, mach du jetzt!“, sagt eine. „Nää, es Loni is droo“, erwidert diese. Besagte Loni zeigt großes Talent und kommt beim Versenken der Holzpucks in die Tore auf stattliche 41 Punkte. „Ich mach euch was vor“, triumphiert die Seniorin, gesteht aber gleichfalls: „Beim Kegeln taug ich nix.“

Während es an den Spielständen mit viel Gelächter zur Sache geht, haben sich im Hintergrund ein paar Männer am großen Grill versammelt. Hermann Schneider vom Schützenverein, der auch das Spielbrett Shuffleboard selbst gezimmert hat, fungiert als Grillmeister. „Heute haben die kein Cholesterin und kein Zucker, morgen vielleicht wieder“, schmunzelt er im Hinblick auf die bevorstehende Verköstigung und wendet die Bratwürste, Steaks und Frikadellen. Am Grill steht auch Noch-Bürgermeister Stephan Mees, der nach Rihlmanns Anfrage den Kontakt zum Schützenverein hergestellt hat. „Das Gelände rund ums Vereinsheim ist ideal, weil man hier auch kleinere Spaziergänge unternehmen kann.“ Das ohnehin bestehende soziale Engagement des Vereinsvorsitzenden habe zudem in die Karten gespielt. „Ich wusste, dass alles passt. Dass es sich so toll entwickelt, hätte ich aber nicht gedacht“, bekennt Mees.

„Niemand muss Überforderung fürchten“

Rihlmann freut sich darüber, wie gut die Senioren ihr niederschwelliges Bewegungsangebot, das vom Land finanziert wird, annehmen. An vier Standorten fänden einmal monatlich Treffen statt. „Für die Senioren ist so ein Fixpunkt zum Treffen wichtig. Und hier brauchen sie keine Angst vor Überforderung zu haben“, erklärt sie. Auf dem Programm stünden Übungen für Beweglichkeit und Gedächtnis, Tanzen, Singen und Spaziergänge. Beim Laufen gebe der Langsamste das Tempo und die Entfernung vor. In Bann finde das Angebot, bei dem auch Menschen aus anderen Orten teilnehmen können, jeden dritten Mittwoch im Monat von 13.30 bis 17 Uhr statt. „Mit 30 bis 40 Teilnehmern zwischen 70 und 90 Jahren ist es besonders gut besucht. Das liegt auch an der tollen Gemeinschaft und dem großen ehrenamtlichen Engagement des Schützenvereins. Unermüdlich sind die Mitglieder hier etwa mit Kuchenbacken und Bedienen im Einsatz.“

Für den Vorsitzenden Klaus Hochwärter und sein Team gar kein Thema, wie er sagt. Man sieht ihnen den Spaß an der Sache an. Der Schützenverein „St. Hubertus“, der in diesem Jahr sein 70. Jubiläum, feiert, hat die Senioren bestens integriert.

Info

Infos zu „Raus aus dem Haus“-Angeboten und den Standorten: Andrea Rihlmann, Telefon 0631 7105-333, E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de