1998 erwarb Vincent Verschoor das ehemalige Eisenwerk Unterhammer bei Trippstadt. Heute ist es ein Gesundheits- und Naherholungszentrum. Und dort wird auch Bier gebraut.

„Ich war gleich verliebt“, erinnert sich Vincent Verschoor an seinen ersten Besuch am Unterhammer im Karlstal bei Trippstadt. Der niederländische Physiotherapeut war auf der Suche nach Arbeit in die Pfalz gekommen, lebte damals in Waldfischbach-Burgalben. Seine damaligen Nachbarn kannten den Vorbesitzer und machten Verschoor auf die – zu diesem Zeitpunkt brachliegende – Anlage aufmerksam. „Ich bin dann mal schauen gegangen, wie es hier aussieht“, erzählt Verschoor. Kurze Zeit später erwarb er den Unterhammer, drei Jahre danach kaufte er auch das ehemalige Herrenhaus.

Er eröffnete zunächst eine Physiotherapiepraxis, baute das Areal in den folgenden Jahren immer weiter aus. „Es fing langsam an und wurde immer größer“, sagt Verschoor. So entstand ein Gesundheitszentrum mit Physio- und Ergotherapie, Psychologie, Logopädie, Fußpflege und Heilpraktiker. Im Herrenhaus befinden sich heute sechs Wohnungen und ein Yogastudio. Dahinter liegen die Beete eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebs, dessen Produkte im Shop des Unterhammers verkauft werden, etwa Gemüse und Setzlinge. Zudem gibt es Gästezimmer, Tagungs- und Veranstaltungsräume, ein Trauzimmer, das Café Unterhammer sowie die hauseigene Brauerei, in der Führungen angeboten werden. Das Bier können Gäste gleich probieren.

Kleines Museum in Planung

In den vergangenen Jahren ist das alte Hammerwerk wieder aufgebaut worden – ein langwieriger Prozess, wie sich Verschoor erinnert. Jetzt sind die Arbeiten nahezu abgeschlossen. Im November gab es bereits ein Schmiedefest. Was den gelernten Physiotherapeuten antreibt: „Ich finde die alte Historie und Geschichte, die hinter dem Unterhammer steckt, sehr spannend und es macht mir sehr viel Spaß, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.“ Zudem betont er: „Ich bin ein Macher, ich kann nicht auf der Couch sitzen und nichts tun. Ich arbeite gerne mit den Händen, nicht nur an Patienten, sondern auch mit Baustoffen.“

Verschoor hat schon weitere Pläne für die Zukunft: Im wiederaufgebauten Hammerwerk soll demnächst ein kleines Museum entstehen, in dem eine vom Wasserrad getriebene Maschine zeigt, wie damals im Eisenwerk gearbeitet wurde. Außerdem sollen Schmiedekurse angeboten werden.

König Ludwig übernachtet im Herrenhaus

Die Idee, Führungen anzubieten, entstand vor einigen Jahren spontan, es habe von Anfang an großen Zulauf gegeben. Dabei erhalten die Besucher Einblicke in Räume und Gartenteile, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Zu Beginn gibt Verschoor einen kurzen Überblick über die Geschichte des Unterhammers. Zwischen 1724 und 1728 wurde er von Ludwig Anton Freiherr von Hacke gegründet, Bergrat Johann Jakob Gienanth pachtete das Eisenwerk 1772, ehe Ludwig Gienanth es 1804 ersteigerte. 1820 wurde das Herrenhaus gebaut und 1825 das Walzwerk in Betrieb genommen, die Blechproduktion im Karlstal erreichte 1852 ihren Höhepunkt. 1862 besuchte sogar König Ludwig I. von Bayern das Karlstal und übernachtete im Herrenhaus des Unterhammers.

Verschoor führt anschließend durch das Trauzimmer und die Brauerei. Weiter geht es in das wiederaufgebaute Hammerwerk, dort erhalten die Besucher detailliertere Informationen über die Geschichte des Unterhammers und des gesamten Karlstals. Von dort aus führen Verschoor und sein Team durch den Rest des idyllisch gelegenen Areals.