Auch in diesem Jahr wird es in Landstuhl kein Stadtfest geben. „Schweren Herzens müssen wir absagen“, bedauert Oliver Krauß von der Fördergemeinschaft der Sickingenstadt, dass die Veranstaltung, die in normalen Jahren Tausende Besucher anlockt, nach 2020 nun im September schon wieder ausfallen muss. Was den Gewerbeverein zu dieser Entscheidung bewogen hat.

„Ein Stadtfest mit drei Bühnen und zig Besuchern – das hätte es 2021 sowieso nicht gegeben“, sagt Krauß. „Aber wir wollten ein ,Stadtfest light’