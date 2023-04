Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Sickinger Würfel“ sind gefallen. Genauer gesagt: verlegt worden. Und das gleich mehrmals. So kommt es, dass sie schon lange nicht mehr in der Kaiserstraße auszumachen sind. Beim Stadtrundgang können sie heute jedoch an anderer Stelle gefunden werden.

Touristen, die sich in Landstuhl auf den etwa zwei Kilometer langen Altstadtrundgang begeben, werden am Alten Markt auch zu den drei Steinen geführt, die im Volksmund als „Sickinger