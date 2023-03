Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es trifft die Reinemachefrau genauso wie den Akademiker, die Alleinerziehende oder die junge Familie – die Pandemie hat so manchen Haushalt in finanzielle Schieflage gebracht. Wer in Zahlungsschwierigkeiten ist, kann sich an die staatlich anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Pfalz wenden. Berater Markus Quambusch erzählt unserer Mitarbeiterin Monika Klein, wie er seinen Klienten hilft, wieder auf die Beine zu kommen.

Herr Quambusch, Sie sind einer von drei Beratern für das Kreisgebiet. Wie sieht Ihr Terminkalender derzeit aus?

Voll, ich bin gut gefragt. Mein Zuständigkeitsgebiet ist der westliche