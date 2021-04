Der offene Brief, den Trippstadts ehemaliger Ortsbürgermeister Manfred Stahl (FWG) an die Ratsmitglieder und an seinen Nachfolger Jens Specht (FWG) geschickt hat, sorgt für Unverständnis in den Fraktionen von FWG, CDU und SPD. Stahl hatte in dem Brief die Arbeit Spechts und des Rates in Frage gestellt und ihnen vorgeworfen, „krasse Fehlentscheidungen“ zu treffen.

Für die FWG verfasste Fraktionschefin Inge Schmalenberger ein Antwortschreiben. Mit „Fassungslosigkeit und Kopfschütteln“ habe die Fraktion die Briefe von Stahl zur Kenntnis genommen. Seit Beginn von Spechts Amtszeit habe sich abgezeichnet, dass sich das unter Stahls Federführung geplante Bürgerzentrum nicht realisieren lasse. Die Gemeinde müsse sich für das Umfunktionieren des ehemaligen Kindergartens in ein Bürgerzentrum weiter verschulden. Der Beschluss zum Bürgerzentrum sei 2015 unter der Prämisse „im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit“ gefasst worden, schreibt Schmalenberger. Der hohe Schuldenstand der Ortsgemeinde gebe aber gar keinen Handlungsspielraum mehr her. Letztendlich müsste Trippstadt noch mehr Schulden machen, dann wäre der Rat gezwungen, die Steuern zu erhöhen. Ob das zum Wohle der Bürger sei, wage sie zu bezweifeln, so Schmalenberger.

Stahls Vorwurf, dass Ortsbürgermeister Jens Specht mit dem Betreiber des Wohnstifts, der GDA, keine Gespräche geführt habe, schlage dem Fass den Boden aus, schimpft die Vorsitzende der FWG-Fraktion. Die Gespräche zum Weiterführen des Wohnstifts seien noch in Stahls Amtszeit gefallen, er habe damals keine Chance gehabt, die GDA als Betreiber zu halten. Durch den mangelnden Brandschutz sei das Wohnstift nicht mehr lukrativ für die GDA gewesen.

„Kein Spielraum durch hohe Verschuldung“

Für die CDU-Fraktion antwortete Reinhold Mannweiler ebenfalls per Brief. Darin bezeichnet er die Weitergabe von Stahls Brief an die RHEINPFALZ als „moralisch höchst verwerflich und nicht nachvollziehbar“. Im Haushalt der Gemeinde sei eindeutig nachzulesen, dass die Kommune in Stahls Amtsjahren eine Verschuldung erfahren habe, die nun dem Nachfolger Specht und dem jetzigen Gemeinderat keinen finanziellen Spielraum mehr überlasse. Dass die jetzigen Ratsmitglieder von dem ehemaligen Bürgermeister „wachgerüttelt“ werden müssten, wie Stahl schreibt, dieser Aussage widerspreche er deutlich. Der Rat arbeite „konstruktiv über alle politischen Gruppierungen hinweg gemeinsam zum Wohle der Gemeinde“.

Dieser Aussage pflichtet auch Birgit Bonin, die Fraktionssprecherin der SPD, bei. „Wir sind froh, dass es endlich eine Zusammenarbeit im Rat gibt.“

„Verkauf der Kita besser als Abriss“

Die CDU betont außerdem, dass aus finanziellen Gründen eine Sanierung des ehemaligen Kindergartens nicht in Frage komme, ein Verkauf immer noch besser als ein Abriss des Gebäudes sei. Die GDA habe nie Interesse an einer Fortsetzung der Seniorenbetreuung gezeigt. Sogar einen möglichen weiteren Investor habe die GDA „abblitzen“ lassen. Die CDU empfiehlt in ihrem Schreiben, dass der ehemalige Ortschef „akzeptiert, dass die Ratsmitglieder nach ihrem Gewissen und zum Wohl der Gemeinde ihr Mandat ausleben und mit Specht ein Ortsbürgermeister die Geschäfte führt, der von den Bürgern mehrheitlich gewählt wurde“.

SPD verwundert über Stahls Angriff

„Ich habe den Brief zuerst gar nicht verstanden“, gibt SPD-Sprecherin Bonin zu. „Herr Stahl und Herr Specht gehören der gleichen Gruppierung an und Herr Stahl hat seinen Nachfolger doch stets gefördert.“ Auch die SPD ist nicht der Meinung, dass der Gemeinderat Fehlentscheidungen trifft, wie der ehemalige Ortschef es behauptet. Das Dorfkonzept sei gut gewesen, sagt Bonin, „aber es braucht auch sehr viel Geld dafür“. Der Zustand des alten Kindergartens sei schlecht und die Gemeinde in einer maroden finanziellen Lage. „Der Verkauf des Gebäudes ist mit Sicherheit die bessere Entscheidung.“

Zu den Vorwürfen, es habe nicht genügend Gespräche mit der GDA gegeben, meint die Fraktionsvorsitzende: „Herr Stahl hat selbst sehr viele Gespräche mit der GDA geführt. Dabei hat die GDA nicht mit sich reden lassen.“ Obwohl es damals schon Interessenten gegeben habe, die das Haus weitergeführt hätten, wie sie sagt. Bis heute habe die GDA keinerlei Informationen an die Gemeinde gegeben, was mit dem Gelände passieren soll: „Lediglich ein Abrissantrag ist gestellt worden.“

Breiter Konsens in Sachen Kita

Auch in der Frage, wie die notwendige Erweiterung des Kindergartens am besten realisiert wird, ist die SPD mit den anderen Fraktionen einig. „Es ist die beste Lösung, eine fünfte Gruppe im sanierten Pfarrhaus unterzubringen.“ Dieser Vorschlag habe auch bei der Kitaleitung und dem Jugendamt Anklang gefunden. Natürlich sei diese Lösung ein Provisorium: „Aber wir müssen erst einmal die technischen Probleme in der neuen Kindertagesstätte lösen, bevor wir dort erweitern können.“ Außerdem sei ein Anbau nicht ohne weiteres möglich, da es sich heizungs- und lüftungstechnisch um ein geschlossenes System handele. „Das müssen Fachleute dann beurteilen.“ Um den Eltern, die auf einen Kindergartenplatz warten zu helfen und dem Kitazukunftsgesetz Rechnung zu tragen, müsse eine schnellere Lösung gefunden werden.