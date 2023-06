Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im kommenden Jahr will die Deutsche Bahn die Lärmschutzwände im Bereich der Gemeinde Kindsbach errichten. Deren farbliche Gestaltung wurde am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung festgelegt.

Ortsbürgermeister Knut Böhlke erläuterte, dass der Planfeststellungsbeschluss erlassen sei und mit dem Bau begonnen werden könne. „Es ist gut, dass die Lärmschutzwand jetzt