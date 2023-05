Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Berlin stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen vor dem Start. Am Ende könnte die erste Ampel-Koalition auf Bundesebene stehen. Wie zufrieden sind die Fraktionschefs der drei Parteien im Kreistag mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche? Und was wären für sie Rote Linien?

„Ich bin momentan voller freudiger Spannung und erwarte einen großen Reformschub bei Klimamaßnahmen und der Digitalisierung“, zeigt sich SPD-Fraktionschef Harald Westrich