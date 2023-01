In gleißendes Gelb und in Blutrot getaucht, hat sich der Himmel bei Sonnenauf- und Untergang in den vergangenen Tagen im Landkreis präsentiert. Wetterexperte Michael Agne erklärt, wie es zu dem Farbschauspiel kommt.

Grund dafür sei die Reflexion und Streuung der Sonnenstrahlen in höheren atmosphärischen Schichten, bevor die Sonne auf- beziehungsweise untergeht. Eine dünne, aber hohe Bewölkung und aufgewirbelter Sahra-Staub in der Atmosphäre sorgten für den eindrucksvollen Effekt am Himmel, wenn die Sonne niedrig steht, erklärt Agne. „Die Sonnenstrahlen durchdringen die dünne Wolkendecke und werden reflektiert.“ Diese farbigen Dämmerungserscheinungen seien kurz nach Aufgang der Sonne am Ost- und kurz nach Untergang am Westhimmel zu beobachten: Bei klarem Wetter ein roter Schein, der bei Dunst oder Bewölkung Tönungen bis ins Gelbliche und Graue annehmen könne. Oft seien auch die Wolken ungewöhnlich rot getönt. Wer genau hinschaue, könne zudem am jeweils entgegengesetzten Horizont – am Morgen im Westen, am Abend im Osten – eine blass-grüne oder orange-gelbe Färbung wahrnehmen. „Es handelt sich um die sogenannte Gegendämmerung“, so der Wetterexperte.