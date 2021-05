Vor eineinhalb Jahren hat ihr Sohn auf der Weilerbacher Umgehungsstraße sein junges Leben verloren, als der Sportwagen eines US-Soldaten in den dreirädrigen Transporter des Jungen hineinraste. Für die Eltern und Geschwister folgten nach dem Schock über den plötzlichen Tod des 17-Jährigen schwere Monate des Wartens auf die Gerichtsverhandlung. Wie die Familie den Prozess auf der Air Base erlebt hat, was sie dort über den Unfall erfuhr und wie sie das Urteil der US-Jury bewertet.

Ein schmuckes Häuschen im Grünen. Der Garten liebevoll gepflegt. Im Schatten macht Berner Sennenrüde Bernie an diesem warmen Sommertag ein gemütliches Nickerchen, während Herrchen und Frauchen unter einem alten Apfelbaum mit ausladendem Geäst beim Kaffee sitzen. Ein Idyll am Ortsrand von Weilerbach, so scheint es. Doch die einst heile Welt von Hans-Joachim und Hildegard W. und ihren Töchtern ist am Abend des 6. Februar 2019 für immer zerbrochen, als die Polizei vor der Tür stand und sie vom Unfalltod ihres Sohnes und Bruders David unterrichtete.

Wie es zum Unfall kam

„Sein Tod war so was von vermeidbar, so was von sinnlos!“, sagt der Vater und schildert gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Töchtern Miriam (16) und Hannah (14), was sich vor der Hiobsbotschaft an jenem Abend laut den Aussagen in der Hauptverhandlung zugetragen hat: Der Verursacher des tragischen Unfalls – ein 20-jähriger Obergefreiter der US-Luftwaffe – sei zusammen mit seiner Ehefrau in einem weißen Sportwagen von Weilerbach auf die Umgehungsstraße in Richtung Mackenbach aufgefahren. An diesem frühen Februarabend war es bereits dunkel, der Amerikaner ortsfremd und zum ersten Mal auf der meist stark frequentierten Straße. Zudem habe er bereits im Januar 2019 angegeben, dass er im Dunkeln nicht gut sehe. Trotz all dieser Erschwernisse habe er offenbar gleich ordentlich Gas gegeben, habe auf der Strecke, auf der Tempo 100 gilt, auf 130 „Sachen“ beschleunigt und überholt, geben die Eltern wieder, was sie vor Gericht zum Unfallhergang gehört haben.

„Der Sportwagen hat eine Blackbox, die die letzten Sekunden vor einem Unfall aufzeichnet“, berichtet Hans-Joachim W. Der junge Mann sei danach mit Tempo 130 beim Überholen auf der linken Spur in Richtung Mackenbach gerast – und auf David W. zu. Dieser war in einem Leichtfahrzeug, einem dreirädrigen Piaggio Ape, mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs und zog eine Fahrzeugschlange hinter sich her.

Aber wieso ist der Amerikaner nach dem Überholmanöver nicht auf die rechte Fahrspur zurückgekehrt? Auf diese Frage gab es vor Gericht keine Antwort, die Familie kann nur spekulieren. „Es hieß, dass er sechs Sekunden lang freie Sicht auf die herannahenden Fahrzeuge hatte. Er hätte die Gefahr erkennen müssen, schließlich haben die Zeugen sie auch erkannt“, sagt Miriam, die 16-jährige Schwester des Unfallopfers, die mit im Gericht saß. Zudem sei laut Zeugenaussagen genug Platz und Zeit gewesen, zurück nach rechts zu schwenken. Doch stattdessen sei der Amerikaner weiter auf den Gegenverkehr, auf das Dreirad, auf David zugerast – ohne zu bremsen. „Bis 1,5 Sekunden vor dem Aufprall hat er sein Tempo gehalten, beim Aufprall hat in nur 90 Millisekunden die 70-fache Erdanziehungskraft auf Davids Körper gewirkt“, gibt Miriam wieder, was sachverständige Gutachter in der Verhandlung vorgetragen hatten – und ihre Wut auf den Mann, dessen Fahrstil ihren älteren Bruder das Leben kostete, ist unübersehbar.

Hat der US-Soldat, der nach Angaben der Air Base erst kurz in Deutschland war, gemeint, er sei auf einer zweispurigen Autobahn? Diese Aussage soll er zumindest am Abend des Unfalls gemacht haben, hat die Familie von einem Zeugen im Gericht gehört. War er abgelenkt, und wodurch? Die Ehefrau des Soldaten hat ausgesagt, während der Fahrt auf Instagram aktiv gewesen zu sein und erst den Aufprall mitbekommen zu haben. Hat sie ihrem Mann etwa etwas gezeigt? „Wir wissen es nicht. Denn vor Gericht hat der Angeklagte von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, hat nichts zum Unfallhergang erklärt“, berichtet die Familie.

Wie der Prozess verlief

So bleiben viele Fragen unbeantwortet. Doch für Davids Angehörige ist nach der Verhandlung klar: Das Fahrverhalten des jungen Mannes war grob fahrlässig. Und die Jury hätte nach ihrer Auffassung den vom US-Militärstaatsanwalt angeklagten Tatbeständen „grob (oder schuldhaft) fahrlässige Tötung, rücksichtloses Verhalten im Straßenverkehr und rücksichtlose Gefährdung Dritter“ – und zwar des Freundes, der mit dem Motorrad hinter David fuhr, des nachfolgenden Autofahrers, auf dessen Auto die Ape geschleudert wurde, und der Frau des Unfallfahrers – stattgeben müssen.

Bis es überhaupt zur Anklage kam, hatte es mehr als ein Jahr gedauert, denn viele Ermittlungsergebnisse mussten zunächst gerichtsfest untermauert werden, berichtet die Familie und hat dafür auch Verständnis. „Ungefähr vier Wochen nach dem Unfall hat das Law Center der Air Base Kontakt zu uns aufgenommen. Danach wurden wir kontinuierlich über jeden Schritt informiert, hatten kompetente Ansprechpartner, Kontakt zum US-Staatsanwalt und Übersetzungshilfe“, berichten die vier Weilerbacher, dass sie sich gut aufgehoben und betreut fühlten, obwohl sie nicht als Nebenkläger auftraten. „Das geht als deutscher Staatsbürger vor dem US-Geschworenengericht ohnehin nicht. Aber die Frage hat sich auch nie gestellt“, sagen sie und betonen, dass „nicht einfach über unsere Köpfe hinweg agiert wurde“.

Das galt auch für den Prozess selbst, der sich mit zahlreichen Unterbrechungen über Monate hinzog, bis er nach einem Marathon von acht Verhandlungstagen am 11. Juli endete. „Das war sehr, sehr anstrengend, teils zermürbend. Zum Glück waren unsere Freunde dabei und wir sind auch dankbar, dass sich alle deutschen Zeugen kooperativ gezeigt haben, denn ob sie aussagen, ist freiwillig“, ist die Familie froh über die Unterstützung in dieser schweren Zeit.

Wie der Angeklagte agierte

Der US-Soldat, der sich trotz der aus Sicht der Familie erdrückenden Beweislage in allen Anklagepunkten unschuldig erklärte, habe im Gerichtssaal sehr selbstsicher, manchmal gar genervt gewirkt. „Er schien in keiner Weise betroffen und hat keinerlei Reue gezeigt“, so die Wahrnehmung der Familie, die dieses Verhalten tief getroffen hat. „Wenn er Reue gezeigt hätte, wäre das Ganze leichter zu verkraften“, bringt Miriam auf den Punkt, was alle am Tisch denken. Und ihre Mutter ergänzt: „Er wollte alle Welt überzeugen, dass er keine Schuld am Tod unseres Sohnes hat und schien sicher zu sein, dass er glimpflich davonkommt.“ Als es nach dem Schuldspruch um das Strafmaß ging, habe er zwar „plötzlich publikumswirksam“ der Familie gegenüber sein Bedauern ausgedrückt, aber immer noch keine Verantwortung für die Tat übernommen, geschweige denn, sich entschuldigt.

Seine Vorgesetzten hätten dem Gefreiten, der seit Dezember 2018 auf der Air Base Ramstein stationiert ist, einen überaus positiven Leumund verschafft, berichtet Familie W. weiter. „Sein ,hervorragender militärischer Charakter’ und seine ,ausgesprochene Talentiertheit’ wurden in der Verhandlung regelrecht gepriesen. Und dass er in der Zeit nach dem Unfall Menschenleben durch den Einsatz eines Feuerlöschers gerettet habe, hat man besonders hervorgehoben.“ Auf die US-Jury habe dies wohl Eindruck gemacht, vermuten sie, „zumindest genug, um die Tat mit all ihren Konsequenzen verblassen zu lassen“. Dennoch habe der US-Ankläger in seinem Plädoyer 18 Monate Haft und die Entlassung aus der Air Force gefordert. „Das wäre wenigstens eine vertretbare Strafe gewesen“, findet Davids Mutter Hildegard W.

Wie das Urteil ausfiel

Das Urteil, das die Jury aus acht Geschworenen – vier Männer, vier Frauen, aber allesamt Militärangehörige unterschiedlicher Ränge und verschiedener Ethnien – schließlich hinter geschlossenen Türen fällte, fiel freilich anders aus: Der US-Soldat wurde, so die Familie, in den drei Anklagepunkten freigesprochen, die den Vorwurf der Rücksichtslosigkeit voraussetzten. Schuldig sprach ihn die Jury indes wegen einfacher fahrlässiger Tötung. Bis zu drei Jahre Haft wären hierfür möglich gewesen, doch der Obergefreite wurde nur förmlich getadelt, zum einfachen Soldaten – Airman basic – degradiert, darf sich zwei Monate nur auf der Air Base Ramstein und in Kaiserslautern-Vogelweh aufhalten und muss drei Monate lang täglich zwölf statt acht Stunden arbeiten, berichtet die Familie.

Wie die Familie empfindet

„Dieses Urteil ist ein Witz, ja eine Demütigung!“, platzt die Empörung aus Miriam heraus. „Respektlos David gegenüber, der sein Leben und alles verloren hat! Als wenn einer was geklaut hat und kriegt ein paar Sozialstunden aufgebrummt, als wäre es nicht schlimm, dass er David umgebracht hat“, ist das 16-jährige Mädchen voll der Wut über eine Entscheidung, die für sie in keinem Verhältnis zu dem steht, was an jenem Februarabend passiert ist. Ihre jüngere Schwester Hannah sieht es genauso: „Bei einem anderen Urteil hätte man sich ernst genommen gefühlt. So nicht!“ Und gegenüber der amerikanischen Gemeinde sei das Urteil „ein völlig falsches Signal“, das suggeriere: „Fahrt ruhig ganz wie ihr wollt. Es passiert Euch eh nichts.“

Rechtsmittel gegen das Urteil sind nicht möglich. Und die Familie will auch zur Ruhe kommen. „Jetzt muss der Deckel drauf“, sagt Mutter Hildegard. „Ich hätte mir zwar einen anderen Deckel gewünscht. Aber das kann man leider nicht ändern. Einfach wird das nicht!“

Wie für die Öffentlichkeit, so gab es auch für die Angehörigen des Opfers keine Begründung, wie die Jury zu ihrem Urteil gekommen ist. „Die Geschworenen entscheiden absolut geheim hinter verschlossenen Türen“, schildern die Angehörigen die Besonderheiten des amerikanischen Geschworenensystems, „nichts nach draußen zu tragen ist Teil ihres Schwurs“.

Kritik an der US-Militärgerichtsbarkeit üben die Eltern trotzdem nicht. „Es gab keinen Grund dazu. Wir hatten die ganze Zeit volles Vertrauen in den Prozess und sehen nach wie vor keinen Fehler darin – bis eben auf die unverständliche Entscheidung der Jury.“

War die Entscheidung der deutschen Staatsanwaltschaft, den Prozess unter Verweis auf das Nato-Truppenstatut an die US-Militärjustiz abzugeben, aus Sicht der Familie falsch? Hildegard und Hans-Joachim W. schütteln den Kopf: „Ähnlich absurde Entscheidungen gibt es oft genug auch von deutschen Gerichten. Mit seinen damals 20 Jahren wäre der Angeklagte schließlich unter das Jugendstrafrecht gefallen.“

Kommentar: Ein Geschmäckle

Vor Gericht wird Recht gesprochen, nicht Gerechtigkeit. Nicht selten weicht daher das Rechtsempfinden des Laien vom Urteil der Richter ab. Aber ungeachtet dessen: Die Entscheidung der US-Militär-Jury im Fall des tödlichen Unfalls von Weilerbach hat ein Geschmäckle.

Gerade wenn es um Straftaten von Heranwachsenden geht, wird der deutschen Gerichtsbarkeit in der Bevölkerung oft Kuscheljustiz vorgeworfen und nach härteren Strafen gerufen. Und in der Tat ist es nicht ausgeschlossen, dass ein deutsches Gericht im Fall des 20-jährigen US-Soldaten ebenfalls ein Urteil gesprochen hätte, das von den Bürgern als zu mild, als des schlimmen Unfalls nicht angemessen empfunden worden wäre.

Aber: Auch wenn es beruhigend ist, dass die Justizbehörden auf der Air Base die Eltern offenbar gut betreut, informiert und in das Verfahren eingebunden haben. Auch wenn es insgesamt wohl einen fairen Prozess gab, in dem viele Zeugen und Sachverständige gehört wurden, so war es letztendlich doch eine Jury, die ausschließlich aus US-Militärangehörigen bestand, die da über einen der ihren zu Gericht saß. In Deutschland hätte sich der junge Soldat vermutlich vor einem Jugendschöffengericht verantworten müssen, das aus einem Berufsrichter und ehrenamtlichen Richtern besteht. Ob von diesen Zivilisten die soldatischen Kompetenzen und militärischen Talente des Obergefreiten in der Urteilsfindung so stark zugunsten des Angeklagten gewichtet worden wären wie offenbar von der US-Militär-Jury, darf bezweifelt werden.