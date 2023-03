Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissenswertes über gesunde und klimafreundliche Ernährung in Theorie und Praxis zu vermitteln: Das ist die Intention der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“. Der dazugehörige Kochbus und ein dreiköpfiges Team legten am Montag einen Stopp an der Münchhof-Grundschule in Hochspeyer ein.

„Wer hat noch eigene Pflanzen zuhause?“, fragt Koray Karabiyik vom Kochbusteam die rund 30 Schüler der Klassen 4c und 4a vor sich. Auf ihre Frage hin schnellen viele