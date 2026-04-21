Der Imkerverein Landstuhl und Umgebung hat eine lange Vergangenheit. Heute zählt der Verein mehr als 100 Mitglieder – und setzt auf die Zucht von sanften Bienen.

Mit mehr als 100 Imkerinnen und Imkern zählt der Imkerverein Landstuhl und Umgebung zu den größeren Vereinen im Imkerverband Rheinland-Pfalz. Neben der Arbeit am Bienenstock und an der Honigschleuder ist auch einiges geboten. In Mittelbrunn gibt es beispielsweise einen Lehrbienenstand und in Ramstein findet meist im September ein Honigschleckertag statt.

„Zu den Jahresschwerpunkten unseres Imkervereins zählen die monatlichen Stammtische“, erklärt Eckard Richter, Vorsitzender des Imkervereins Landstuhl und Umgebung. Themen der Stammtische sind Schulungen sowie Informationen vom Deutschen Imkerbund und dem rheinland-pfälzischen Imkerverband, dessen zweiter Vorsitzender und Verbandssprecher ebenfalls Eckhard Richter ist.

Verein schult Jungimker

Auch Schnupperkurse für Interessierte bietet der Verein an. Sie finden im gesamten Bienenjahr statt und bereiten Jungimker auf die neuen „Haustiere“ vor, die sie über den Verein erhalten können. Bienenvölker müssen beim Kreisveterinäramt zwingend angemeldet werden; Kosten entstehen dadurch nicht.

Ist der Kurs vorbei, steht der Verein auf Wunsch weiter an der Seite der Neulinge. „Eine solche Begleitung ist wichtig, da immer wieder neue Situationen auftreten. Wir arbeiten mit Bienen, deren Ertrag ein Lebensmittel ist. Auch hierbei werden die Teilnehmer geschult“, so Richter.

Damit nicht genug: Am sogenannten Umlarvtag im Mai können sich Vereinsmitglieder Larven als neues Zuchtmaterial abholen. „Unser Zuchtobmann Karl-Heinz Marx testet neue Königinnen auf Sanftmut und Ertrag, bevor er die Freigabe an die Mitglieder erteilt“, sagt Richter. Er betont, dass es sich um friedliche Bienen handle. Zumindest liegt ihnen die „Freundlichkeit“ in den Genen und nicht die „Stechfreudigkeit“.

Verein geht auf Pfarrer aus Bann zurück

Richter übernahm 2018 den Vereinsvorsitz von Reinhold Backé aus Bann, der das Amt weit mehr als 40 Jahre ausübte. Mit Lothar, Karl-Heinz und auch Christian Marx zählt Richter eine Familie zum Rückgrat des Vereins, die für den Lehrbienenstand in Bann und die Zucht der sanften Bienen die Hauptverantwortung trägt.

Der heutige Verein geht auf Pfarrer Graf aus Bann zurück. Er rief im April 1877 den Bienenzüchterverein ins Leben. So ist es laut Richter aus handschriftlichen Notizen im Kirchenbuch von Bann zu entnehmen. Ziel war bereits damals, die Herstellung zu verbessern und die Honigerträge zu steigern. Eine Urkunde aus dem Jahr 1938 dokumentiert eine Belegstelle – einen Ort zur gezielten Zucht von Honigbienen – auf dem Zimmerberg in Bann, bei der von einem Zuchtstamm K-267 die Rede ist.

Die Königinnenzucht war offensichtlich so bedeutsam, dass es um eine solche Belegstelle einen Drei-Kilometer-Radius ohne Bienen geben musste, um sicherzustellen, dass die Königin nur durch die eigenen Drohnen, so heißen die männlichen Bienen, besamt wurde. Das ist heute angesichts des dichten Netzes an Honigbienen undenkbar.

Das ehemalige Königinnenhaus, eine einstige Belegstelle des Imkervereins zur Bienenzucht. Foto: Richter/OHO

Blühende Gärten helfen den Bienen

Richters Recherchen zur Geschichte des Vereins haben ergeben, dass im Zweiten Weltkrieg Honig und Wachs von den Behörden beschlagnahmt wurden und nach Kriegsende viele Bienenvölker an die Franzosen als Besatzer abgegeben werden mussten.

1949 wurde der Imkerverein Landstuhl und Umgebung neu ins Leben gerufen. Auch die Belegstelle auf dem Zimmerberg wurde wieder aktiviert. Diese ist heute aber längst Vergangenheit. Die Mitgliederzahlen – vor rund 20 Jahren waren es gerade mal 39 – sind inzwischen auf 108 angestiegen. Trotz sanfter Bienen kämpfen die Imker heute mit ganz anderen Problemen: unter anderem mit der Amerikanischen Faulbrut, der Varroamilbe und der Asiatischen Hornisse sowie gepanschtem Honig am Markt und „Steinwüsten“.

„Mit blühenden Gärten statt Steinwüsten trägt jeder zum Erhalt der Artenvielfalt bei. So haben Wildbienen oder Hummeln eine gute Überlebenschance“, betont Richter. „Unsere Imkerbienen sind linientreu und bestäuben gerade jetzt Apfel-, Birnen-, und Kirschblüten.“ Die Wildbienen alleine könnten das in der Größenordnung gar nicht leisten, da sie in kleinen Völkern lebten. Jeder blühende Strauch und jede blühende Blume helfe den Insekten zu überleben.

Die Serie

In unserer Serie „Vereinssache“ stellt die Lokalredaktion in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern mit ihren Angeboten vor. Wer vorgestellt werden will, kann eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de schreiben.