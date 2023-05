Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blauer Himmel, Schäfchenwolken, ein frisch Gezapftes und dazu Livemusik: Das Festival „Summer in the City“ bringt Urlaubsflair mitten in die Innenstadt von Landstuhl. Neun Wochen lang, bis zum 4. September, spielen hier Bands auf Spendenbasis vor der Stadthalle. Bei der Auftaktveranstaltung spielt die Akustikband „Besaits“ aus Homburg.

Hinter der Band „Besaits“ stecken Hans-Josef Daubaris mit seiner Konzertgitarre, Beate Bosle (Gesang) und Stefan Buhl mit seiner Westerngitarre. „Hier treffen Stahlsaiten und