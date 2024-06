Es waren zwei sehr kurzweilige Theateraufführungen, die der Kurs „Darstellendes Spiel“ der zwölften Jahrgangsstufe des Ramstein-Miesenbacher Reichswald-Gymnasiums seinem Publikum schenkte. Gezeigt wurde am Donnerstag und Freitag eine moderne Adaption des Stückes „The Taming of the Shrew“ von William Shakespeare. Zum Inhalt: Zwei Schülerinnen müssen eine Präsentation zu Shakespeares Stück für den Unterricht machen, doch ihnen scheint die Komödie überhaupt nicht mehr zeitgemäß zu sein. Der Oberstufenkurs, der von Heike Lazer geleitet wird, präsentierte nun auf der Bühne seine Version des Klassikers in modernem Gewand und mit eigenem Text. Die Aufführung am Reichswald-Gymnasium zeigte das Stück in einem sehr angenehm entspannten Ton, die Atmosphäre des Abends war locker und ungezwungen, die Handlung kurzweilig und unterhaltsam. Dem Kurs gelang es, Shakespeares Komödie in die Gegenwart zu übersetzen, ohne den Witz und die Leichtigkeit des Stückes zu verlieren.