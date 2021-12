Am Rothenborn in Landstuhl gehen die Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebiets los. Am Freitagnachmittag fand der offizielle erste Spatenstich statt.

Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) ging auf den zwei Jahre langen Werdegang des Bebauungsplans „Am Rothenborn II“ ein. Nun sei es endlich so weit – nach vielen vorbereitenden Gesprächen mit Beteiligten und der Anhörung von über 40 Trägern öffentlicher Belange.

Die gesamte Erschließung übernimmt die Landstuhler Conzept W Projektentwicklungsgesellschaft für zeitgemäßes Wohnen. 61 Grundstücke wird das Neubaugebiet an der Langwiedener Straße haben. Der Bau von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern ist dort nach dem Bebauungsplan möglich.

50 Einfamilienhäuser

50 frei stehende Einfamilienhäuser können auf Grundstücken von je 405 bis 640 Quadratmetern errichtet werden. Acht Doppelhäuser gibt es außerdem, die Grundstücke sind zwischen 246 Quadratmeter und 340 Quadratmeter je Doppelhaushälfte groß. Auf zwei weiteren Arealen mit 1000 bis 1400 Quadratmetern sind zwei Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Als Fertigstellungsdatum nannte Michael Olejniczak vom Privaterschließer den Herbst 2022.

Das Gebiet soll ein Niedrigenergiedorf werden, es soll einen Spielplatz haben, eine Lärmschutzwand wird gebaut, Glasfaserleitungen werden bis in die Gebäude verlegt. Wasser, Kanal und Gas werden mit dem Straßenbau mitverlegt. Außerdem ist die Errichtung eines Blockheizkraftwerks durch die Pfalzwerke AG für die Nahwärme geplant.

Als Ausgleich für die Versiegelungen im Baugebiet legt der Investor eine Fläche von 35.000 Quadratmetern gegenüber den Mammut-Bäumen an.