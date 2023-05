Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mord! Mord! Mord!“ Aufgeregt laufen die Bewohner eines kleinen, abgelegenen Dorfes durch die Publikumsreihen. Für die Gäste bei der Premiere des Musicals „Lycantropia – Es wird Nacht“ in der Alsenzhalle in Enkenbach-Alsenborn sollte es an diesem Abend nicht das letzte Gewaltverbrechen gewesen sein.

Am Freitagabend brachte der Theaterverein „Helden-von-heute“ das Stück erstmals auf die Bühne. An allen drei Spielabenden durchgängig ausverkauft, lehrt die