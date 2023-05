Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein grausiges Gewaltverbrechen, das die Region tief erschüttert hat, fand am Dienstagnachmittag vor dem Landgericht Kaiserslautern seinen juristischen Abschluss: Der 38-jährige Handwerker aus Weilerbach, der seine Mutter und deren Lebensgefährten mit der Axt erschlagen hat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie das Landgericht den Fall bewertet hat.

Neun Jahre nach dem Amoklauf auf eine Arztpraxis in Weilerbach mit zwei Toten hat die Bluttat auf einem Gehöft nahe Weilerbach die Ortsgemeinde im März wieder in die bundesweiten Schlagzeilen gebracht. Groß sind auch am letzten Prozesstag das Medieninteresse – und die Sicherheitsvorkehrungen. Wer in Gerichtssaal 1 des Lauterer Landgerichts hineinwill, muss sich auch als angemeldeter Medienvertreter einer Leibesvisitation per Scanner unterziehen, Gürtel, Uhr und andere Metallgegenstände ablegen, die Tasche durchleuchten lassen. Erst nach dieser Prozedur dürfen die wenigen Zuschauer, die coronabedingt zugelassen sind, in den Gerichtssaal.

Ein erschreckter Aufschrei

Der Angeklagte – blaues Hemd, dunkle Hose, der Rauschebart halb hinter der Maske verborgen – wird in Handschellen hereingeführt. Am Platz werden diese abgenommen. Dann kommt auch schon der Richter, verliest das Urteil: Zunächst spricht er von Totschlag. Als im Anschluss jedoch das Wort „Mord“ fällt, gibt es einen kurzen erschreckten Aufschrei einer Zuhörerin. Der Angeklagte hingegen nimmt den Richterspruch äußerlich unbewegt auf, auch wenn er für ihn – den Vater eines halbwüchsigen Sohnes – wohl 15 Jahre hinter Gittern bedeutet.

Dass es für den 38-Jährigen auf eine langjährige Haftstrafe hinauslaufen würde, war von vorneherein klar. Schließlich sprachen alle Indizien gegen den Angeklagten, der zudem ein Geständnis abgelegt hatte. Die Frage war nur: Wie bewertet das Gericht die Bluttat, die sich in der Nacht zum 8. März innerhalb der Familie des Angeklagten zugetragen hat? Totschlag oder Mord? Oder beides?

Grauenhafte Details

Letzteres trifft zu: Das Gericht sieht in der Tötung der 60-jährigen Mutter einen Totschlag, während es die Attacke auf deren 65-jährigen Lebensgefährten, den die Axthiebe trafen, als er friedlich schlafend im Bett lag, als Mord beurteilt. Die Liste der Verletzungen, die beide erleiden mussten und die im Detail verlesen werden, ist freilich gleichermaßen grauenhaft.

Doch