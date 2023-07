Sorgen nächtliche Eindringlinge in Freibädern in den Sommermonaten hin und wieder für Polizeieinsätze, so konnten die Badegäste am Freitagabend im Rodenbacher Waldfreibad ganz legal in der Abenddämmerung ins kühle Nass eintauchen.

Normalerweise müssten um diese Uhrzeit Wasser- und Rasenflächen längst verwaist sein, doch beim ersten Flutlichtschwimmen der Saison herrscht noch ein reges Treiben. Der Wettergott zeigt sich gnädig: Auch wenn ein breites Wolkenband das Blau des Himmels zum Großteil verdeckt, sind die Temperaturen von Luft und Wasser dennoch angenehm. Die abendliche Abkühlung findet großen Zuspruch: Mehr als 700 Badegäste tummeln sich auf dem Gelände. Viele zieht es sogar erst am späten Abend ins Freibad.

Bereits in der Dämmerung hat sich Astrid Demmerle mit ihren Enkelkindern auf den Weg gemacht. „Das Flutlichtschwimmen ist etwas ganz Besonderes, ein Erlebnis“, findet die 66-Jährige. Nicht nur das abendliche Schwimmen gefällt ihr, sondern auch das Rahmenprogramm. „Mit der Begleitung durch die Musik kommt im Bad direkt ein anderes Flair auf.“ Während ihre Enkelkinder mit Klassenkameraden ihren Spaß haben, lauscht die 66-Jährige den Klängen der Musik. Ihr abendlicher Besuch ist bereits der zweite am heutigen Tag. „Wenn das Wasser im Abendlicht angestrahlt wird, kommt dieses viel besser zur Geltung.“

Viel Betrieb auch am Kiosk

Nicht nur im Becken herrscht zu später Stunde noch viel Betrieb, sondern auch im Biergarten des Kiosks. Gleich mehrere Stammtische nutzen die Chance zu einem Treffen zu Zeiten, in denen das Bad gewöhnlich schon geschlossen hätte. „Das Flutlichtschwimmen und ein fröhliches Miteinander, was will man mehr?“, sagt Andreas Heberger, der nach dem Abstecher ins Lokal auch noch mal eine Runde schwimmen gehen möchte. „Wenn es dunkel ist, ziehen wir noch mal unsere Bahnen.“ Ebenfalls Teil der Runde ist Ramona Fischer. Für sie ist es in dieser Saison der erste Besuch im Bad. „Schwimmen gehe ich heute aber nicht“, erzählt Fischer, dass sie lediglich zum gemütlichen Zusammensein gekommen ist. „Ich habe einen spontanen Anruf erhalten, ob wir nach Kaiserslautern oder ins Schwimmbad nach Rodenbach gehen wollen.“ Die Wahl fiel nach kurzer Überlegung schließlich auf Letzteres. Mit acht weiteren Freunden verbringt sie den Abend bei kühlen Getränken und netten Gesprächen. „Man kann schwätzen, feiern und genießen“, sagt Fischer und fügt an: „Mit dem Blick auf das Wasser und der Musik fühlt es sich an wie im Urlaub.“

Nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei der Jugend sorgt das Flutlicht für Begeisterung. „Ich bin schon seit heute Nachmittag mit meinen Freunden hier“, berichtet der 15-jährige Jonas. „Und wir wollen bleiben, bis die Lichter heute Abend wieder ausgehen.“