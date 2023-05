Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als ein Rentnerehepaar morgens beim Frühstück in der RHEINPFALZ einen Bericht über betrügerische Dachhaie liest, kommt alles wieder hoch. Denn das, was einem Krickenbacher im November passiert ist, hat das Paar in Queidersbach auch erlebt: eine Betrugsmasche, bei der an der Haustür Dacharbeiten angeboten werden.

„Was uns passiert ist, ist nun mal passiert. Im Nachhinein bin ich jetzt schlauer“, sagt der Senior, der – genau wie seine Frau – namentlich nicht genannt werden möchte. „Mir geht es darum, dass andere davor gewarnt werden.“ Im Mai 2021 war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Er befand sich gerade vor seinem Haus am Auto, als ein blauer Transporter anhielt. Die Insassen gaben sich als Handwerker aus, die bemerkt hätten, dass die Regenrinne des älteren Hauses an einigen Stellen undicht war und tropfte. Sie boten an, die Regenrinne auszutauschen. Als der Rentner hörte, dass er diese Leistung für 300 Euro erhalten sollte, war er sofort angetan.

„Dann tun uns die Männer vielleicht etwas an“

Hellauf