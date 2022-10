Übers Wochenende bleibt es voraussichtlich recht sonnig und mild. Erst ab Dienstag (Allerheiligen) sieht es nach Regen und fallenden Temperaturen aus.

Bis übers Wochenende hinaus verbleibt die Region zwischen dem umfangreichen Tiefdruckgebiet über dem Atlantik und dem stabilen Hochdruckgebiet über Teilen Osteuropas und dem Balkan in einer sehr milden bis warmen Luftströmung. Die Temperaturen liegen weiterhin auf deutlich zu hohem Niveau für die aktuelle Jahreszeit. Allerdings könnten zähere Nebelzonen die Luft zumindest in bodennahen Bereichen spürbar abkühlen. Nennenswerte Störungsgebiete sind zunächst nicht in Sicht. Von Samstag auf Sonntag endet übrigens die Sommerzeit und die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt.

Donnerstag

Der Tag startet mit Ausnahme einiger weniger Nebelschwaden mit blauem Himmel und Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her Wolkenschleier auf, welche die Intensität der Sonne mindern können. Trotzdem klettern die Temperaturen im Tagesverlauf verbreitet über die 20-Grad-Marke.

Freitag

Heute gibt es neben durchziehenden Wolkenfeldern auch wieder zeitweiligen Sonnenschein. Es bleibt trocken und die Temperaturen können sogar noch ein wenig ansteigen.

Samstag

Auch heute steht ein meist freundlicher und trockener Spätsommertag bevor. Die Sonne scheint jedoch meist nur milchig durch die hohen und mittelhohen Wolken.

Sonntag

Es bleibt in der Regel bei lockerer Bewölkung und diffusem Sonnenschein. Dabei wird es nicht mehr ganz so warm wie an den beiden Vortagen.

Weiterer Trend

Der Montag wird freundlich und mild. Am Dienstag und Mittwoch gibt es voraussichtlich von Frankreich her durchziehende Regenpassagen und einen leichten Temperaturrückgang.