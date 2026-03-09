Zunehmend unbeständiges und wechselhaftes Wetter mit lokalen Schauern erwartet die Westpfalz in den kommenden Tagen. Ergiebiger Landregen ist jedoch weiterhin nicht in Sicht.

Wer einen Garten hat, sieht es deutlich: Der Vorfrühling hat seit Ende Februar durch die vorherrschende Hochdruck-Wetterlage mittlerweile in der Westpfalz mit großen Schritten Einzug gehalten. Das vorzeitige Frühlingserwachen wird im März allerdings kurz unterbrochen.

Ein milder Februar

Der zurückliegende Februar ist mit einer Durchschnittstemperatur von 5,7 Grad in Kaiserslautern, 5,4 Grad in Pirmasens und 4,3 Grad in Ruppertsecken überall in der Westpfalz im Vergleich zum 30-jährigen Klima-Mittel (von 1991 bis 2020) um rund drei Grad spürbar zu mild verlaufen.

Die Monatshöchsttemperatur wurde dabei am 27. Februar mit bis zu 21 Grad gemessen (Kaiserslautern). Selbst an der Wetterstation auf dem Kalmit-Gipfel in 674 Metern Höhe wurden zeitgleich sehr milde 17,9 Grad registriert.

Am 4. Februar wurde mit Tiefstwerten von bis zu -2,5 Grad in der Westpfalz (US-Air-Base Ramstein) lediglich leichter Frost gemessen. Dass es deutlich kälter geht, zeigt ein Blick in die Geschichte. Im Februar 1929 wurden auf der Kalmit am 12. Februar -25,6 Grad registriert. Außerdem war der Rhein über viele Tage hinweg flächendeckend zugefroren.

Die Niederschlagsbilanz fiel im Februar 2026 in der Westpfalz unterschiedlich aus. Am wenigsten Niederschlag fiel in Hochspeyer mit 53 Litern pro Quadratmeter (Liter/qm). Mit 120 Litern/qm war es in Pirmasens und in Schweix in der Südwestpfalz deutlich nasser.

Mit nur 47 Sonnenscheinstunden – gemessen in Kaiserslautern – ist der Februar 2026 merklich unterdurchschnittlich sonnenscheinreich ausgefallen. In Pirmasens schien die Sonne im Februar nur 45 Stunden – damit wurden lediglich 60 Prozent der üblichen Monats-Sonnenscheindauer erreicht.

Die Tage werden länger

Kalendarisch beziehungsweise astronomisch beginnt der Frühling dieses Jahr genau am 20. März um 15.45 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. Dann sind auch Tag und Nacht zeitlich gesehen fast identisch lang. Meteorologisch beginnt der Frühling übrigens jedes Jahr bereits am 1. März und dauert bis zum 31. Mai. Diese fixe Einteilung hat man aus statistischen Gründen gewählt, denn in der Klimatologie wird jede Jahreszeit immer in ganze drei Monate zusammengefasst.

Die Tageslänge nimmt im März pro Tag um etwa drei bis vier Minuten zu. Dass es von Tag zu Tag einerseits morgens etwas früher hell wird und abends dafür stetig etwas später dunkel, wird nun deutlich. Die lichte Tageslänge erhöht sich stärker als zu jeder anderen Zeit des Jahres. In 49 Grad nördlicher Breite beispielsweise, das entspricht etwa der Lage der Südwestpfalz, erhöht sich die Tageslänge von elf Stunden und acht Minuten am Anfang des Monats auf zwölf Stunden und 49 Minuten am Ende des Monats – fast zwei Stunden Unterschied. Zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März wird die Sonne über der Westpfalz bereits morgens um 6.30 Uhr aufgehen und um 18.40 Uhr untergehen. Tag und Nacht sind dann in etwa gleich lang.

Zunehmend unbeständiger und wechselhaft

Schon seit Ende Februar dürfen sich die Pfälzer trotz Sahara-Staub dank des vorherrschenden Hochdruckeinflusses über vielfach sonniges und trockenes Wetter freuen. Am Samstag wurden in Kaiserslautern tagsüber sehr milde 19 Grad erreicht. Aber in den sternenklaren Nächten herrscht in den Muldenlagen der Westpfalz leichter Frost bei einer Temperatur von etwa -1 Grad (US-Air Base-Ramstein).

Bei einem nur von hohen Schleierwolken bewölkten Himmel in den Gipfellagen des Pfälzerwaldes – wie etwa auf der Kalmit – schafft es die Sonne momentan, zehneinhalb Stunden am Stück störungsfrei zu scheinen. Jeden Tag dürfen wir uns dabei im Schnitt auf etwa vier Minuten Zugabe bei der Sonnenscheindauer freuen – natürlich immer vorausgesetzt, dass der Himmel auch weiterhin wolkenfrei bleibt, was sich in den nächsten Tagen jedoch wohl ändern wird. Petrus sorgt eben immer für Abwechslung beim Wetter.

Klima im Wandel

Februar 2026: Mittel-Temperatur: 5,7 Grad, 77 Liter/qm, 47 Sonnenscheinstunden

Februar 2025: Mittel-Temperatur: 2,6 Grad; 36 Liter/qm; 83 Sonnenscheinstunden

Februar 2001: Mittel-Temperatur: 4,9 Grad; 68 Liter/qm; 84 Sonnenscheinstunden