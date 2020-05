Die Westpfalzschule Weilerbach wird im kommenden Schuljahr Ganztagsschule. Das teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner mit.

„Die notwendige Zahl der Anmeldungen wurde erreicht und somit kann die Realschule plus zum kommenden Schuljahr ihren Ganztagsbetrieb aufnehmen“, sagte Schäffner. Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, die Westpfalzschule zu stärken, denn er sei von einer guten Entwicklung der Schule und der Sicherung des Standorts für die Zukunft überzeugt.

Mit der Ganztagsschule in Angebotsform könnten die Lerninhalte sinnvoll über den Schultag verteilt werden. An vier Tagen pro Woche würden an der Schule künftig auch zusätzliche Förderangebote insbesondere in den Hauptfächern angeboten. Außerdem könnten die Schüler an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Es sei ebenfalls möglich, dass sich Sportvereine oder die Musikschule am Ganztagsangebot beteiligen.

„Mit den Plänen kommt die Landesregierung dem Wunsch vieler Eltern nach mehr Ganztagsbetreuung nach“, betont Schäffner. Das Land finanziere zu 100 Prozent das zusätzlich nötige Personal. Neben weiteren Lehrerstellen erhalte die Schule auch ein eigenes Budget für spezielle Angebote. Eltern und Schüler zahlten keine Gebühren.