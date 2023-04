Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausblick: Die Westpfalzhalle ist nach wie vor ein großes Thema in Niederkirchen. „Nach 13 Jahren wird es höchste Zeit“, meint der parteilose Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger über den nunmehr anvisierten Abschluss der Sanierung. In Mehlbach steht derweil das Hochwasserschutzkonzept noch am Anfang.

Alles in allem wird die Sanierung der Westpfalzhalle in Niederkirchen um die 3,5 Millionen Euro kosten – bei einer Förderung von etwa der Hälfte davon. Eigentlich