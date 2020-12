Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Westpfalzhalle soll für die Gaststätte ein Balkon als Außenbereich und ein zweiter Rettungsweg angebaut werden. Hierfür muss in der Außenwand des Gästeraums eine Tür eingebaut und ein Fensterelement ausgebaut werden.

Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Dienstag den Auftrag für den Einbau besagter Tür an eine Firma aus Altenglan für 5087 Euro.

Niederkirchen beteiligt sich am gemeinsamen Baumkataster aller Gemeinden der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger (SPD) erläuterte, dass die Gemeinde gesetzlich verpflichtet sei, die Bäume auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. Insgesamt wurden 147 Bäume überschlägig festgestellt, die einer regelmäßigen Kontrolle bedürfen. Der Rat ermächtige Pfleger, den entsprechenden Auftrag zu vergeben.

Für 3940 Euro erhielt eine Firma aus Otterberg den Auftrag für die Herstellung einer Gitterrostabdeckung für den Sandfang in der Olsbrücker Straße 34 in Wörsbach. Bisher war der Sandfang nur provisorisch mit Stahlplatten abgedeckt.

Nachträglich haben die Mitglieder des Ortsgemeinderats beschlossen, den eingelegten Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2020 durch die Kreisverwaltung zu bestätigen.