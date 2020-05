Am Montagmittag staute sich zwar der Verkehr etwas. Doch sei der erste Öffnungstag im Kindsbacher Wertstoffhof, der seit Mitte März geschlossen war, gut gelaufen, stellte Michael Mersinger, Fachbereichsleiter Abfall- und Wasserwirtschaft bei der Kreisverwaltung, am Dienstag fest.

46 Anlieferungen gab es seinen Angaben zufolge. „Entgegen unseren Einschätzungen musste auch kein Anlieferer abgewiesen werden.“ Rund 8,4 Tonnen Bauschutt, 2,4 Tonnen Sperrabfall und 2,6 Tonnen Altholz wurden am Montag nach Kindsbach gebracht. Was sonst noch angeliefert wurde, beispielsweise Metall- und Elektroschrott, dazu konnte Mersinger noch keine Angaben machen. Denn die Container würden erst beim Abtransport gewogen. „Die angelieferten Abfallmengen bewegten sich jedoch nach Aussage des vor Ort eingesetzten Personals im üblichen Mengenrahmen.“

Anmeldung über Buchungsportal

Fast alle Besucher hätten zudem Verständnis für die neue Verfahrensweise gezeigt, lautet Mersingers Einschätzung. Denn nur, wer sich über ein Buchungsportal angemeldet hat, darf etwas dort anliefern. Die Vorlaufzeit im Portal beläuft sich derzeit auf circa zwölf, 13 Tage, wegen des Nachholbedarfs von Entrümplern und Heimwerkern. „Wir gehen jedoch davon aus, dass sich diese in den kommenden Wochen merklich verkürzen wird“, meinte Mersinger. Landrat Ralf Leßmeister zeigte sich ebenfalls froh darüber, dass „die Abwicklung über das neue Buchungsportal so gut angelaufen ist“. Für die Kooperation und Unterstützung der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) ist er dankbar. Der Wertstoffhof Kindsbach wurde in deren Anmeldeportal integriert. Zwar ist er eine Einrichtung des Kreises, die ZAK kümmert sich aber um die Betriebsführung.

In Kindsbach kann momentan zusätzlich montags und dienstags angeliefert werden. Diese Öffnungszeiten bleiben laut Mersinger vorerst so.