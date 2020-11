Gute Nachricht für Heimwerker und Entrümpler: Trotz des ab Montag gültigen Lockdowns von weiten Teilen des öffentlichen Lebens bleiben die Wertstoffhöfe in Kindsbach und auf dem ZAK-Gelände in Mehlingen dieses Mal geöffnet.

„Da bereits im Zuge der ersten Corona-Welle die Sicherheits- und Hygienestandards in sämtlichen Bereichen der Kreisabfallwirtschaft stark erhöht wurden, können wir auch weiterhin alle unsere gewohnten Entsorgungsleistungen anbieten“, teilt Landrat Ralf Leßmeister auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Einzige Änderung: Ab sofort besteht auf dem Wertstoffhof Kindsbach eine generelle Maskenpflicht. Diese gelte unabhängig von den jeweils möglichen Sicherheitsabständen. „Sollte sich die aktuelle Corona-Lage nicht wesentlich verschärfen, können wir aus derzeitiger Sicht auf weitere Einschränkungen unserer Leistungen, wie es sie im Frühjahr gab, verzichten“, so der Landrat.

„Wir verstehen uns hier ausdrücklich als Teil der kritischen Infrastruktur, die aufrecht erhalten werden muss“, sagt auch der Vorstand der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Jan Deubig. Auch auf dem Gelände in Mehlingen gelte nun für Mitarbeiter wie Kunden eine generelle Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Daneben sind möglichst große Abstände einzuhalten und körperliche Kontakte zu vermeiden“, betont Deubig und fügt an: „Bei Missachtung der Hygieneregeln behalten wir uns aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen die Ausübung des Hausrechts vor und bitten alle herzlich um gegenseitige Rücksichtnahme und ein verantwortliches Handeln.“

Maske tragen und sich vorher anmelden

Für Anlieferungen in den Wertstoffhöfen und an der Sonderabfallannahmestelle sei weiterhin eine Anmeldung über das Internet oder telefonisch obligatorisch. „Nur so können wir eine Überlastung der Einrichtungen und einen Ausgleich zwischen verfügbarer Kapazität und Nachfrage ermöglichen.“

Die mobilen Angebote des Umweltmobils und der Elektroaltgerätesammlung seien ebenfalls momentan nicht von Einschränkungen betroffen, so der ZAK-Vorstand weiter. Der Verkauf von Kompostprodukten im Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen ist laut Deubig samstags nach vorheriger Bestellung und Terminvereinbarung möglich. „Ein Formblatt ist auf unserer Homepage eingestellt.“

Damit der Betrieb auch weiterhin sichergestellt werden könne, habe die ZAK zur Begrenzung der Ausbreitung der Infektion eine eigene, betriebliche Teststrategie entwickelt.

Info

Die Anmeldung im Wertstoffhof Kindsbach und bei der ZAK ist im Internet unter wsh.zak-kl.de oder unter Telefon 0631/34117-0 möglich. Weitere Infos auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern unter www.kaiserslautern-kreis.de und in der Abfall-App des Landkreises.