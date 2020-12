Trotz des ab Mittwoch geltenden Lockdowns von weiten Teilen des öffentlichen Lebens bleiben sowohl der Wertstoffhof in Kindsbach als auch das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen wie bisher geöffnet. Das hat Jan Deubig, Vorstand der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

„Die Maßnahmen und Vorkehrungen, die wir im Laufe des Jahres entwickelt und eingeführt haben, bewähren sich und sollten uns eine Aufrechterhaltung der Angebote ermöglichen“, so Deubigs Einschätzung. Daher seien aktuell seitens der ZAK keine weiteren Änderungen bezüglich der Wertstoffhöfe, der Problemabfallannahmestelle, des Umweltmobils und der Elektroaltgerätesammlung im Landkreis geplant.

Vorher anmelden

Deubig weist allerdings darauf hin, dass ein Besuch der Wertstoffhöfe und der Problemabfallannahmestelle nur nach Voranmeldung möglich sei. Wann es freie Anliefermöglichkeit gibt, ist im Internet unter wsh.zak-kl.de ersichtlich. Auf der Homepage oder unter Telefon 0631/34117-0 können die jeweils zweistündigen Zeitfenster auch reserviert werden. „Auf dem Betriebsgelände gilt die strikte Pflicht, eine korrekt sitzende Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Visiere werden nicht akzeptiert, Ausnahmen von der Maskenpflicht ebenfalls nicht“, betont Deubig. Weiterhin seien die Mindestabstände einzuhalten und die Anweisungen des Betriebspersonals zu befolgen. „Wartezeiten sind auch weiterhin leider unvermeidbar.“

Auch bei Anlieferungen am Umweltmobil seien Masken zu tragen und Abstände, die vor Ort markiert werden, einzuhalten. Die Abfallübergabe finde kontaktlos statt, so der Vorstand weiter. Die Elektroaltgerätesammlung im Landkreis sei nur möglich, wenn die Abfälle zuvor am Straßenrand außerhalb des eigenen Grundstücks bereit gestellt würden und sich keine Person bei der Abholung in der Nähe aufhalte.

Vorgaben zum Schutz der Mitarbeiter

Die Einhaltung der Vorgaben diene dem Schutz der Mitarbeiter, betont Jan Deubig: „Sollten diese trotz aller Vorkehrungen in einem bestimmten Umfang von Erkrankungen oder Quarantänen betroffen sein, müssen wir uns leider kurzfristige Einschränkungen der Angebote oder eine Schließung der Wertstoffhöfe vorbehalten.“