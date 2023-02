Zu einer Fackelwanderung zum ehemaligen Forsthaus Schorlenberg laden das Forstamt Otterberg, der Förderverein der Frontalhütte und die Ortsgemeinde für Freitag, 17. Februar, ein. Parkmöglichkeiten gibt es am Schwimmbad in Alsenborn und auf dem Parkplatz Geldlochhütte. Was die Wanderung bietet, verrät Werner Zell von der Umweltbildung des Forstamtes Otterberg im Gespräch mir Gaby Böhmer.

Die Fackelwanderung findet dieses Jahr bereits zum 15. Mal statt. Wann war denn die erste?

Die allererste Wanderung fand im Februar 2007 statt.

Was war die ursprüngliche Idee hinter dieser Fackelwanderung und von wem stammte sie?

Die Idee kam von der Umweltbildung des Forstamts Otterberg. Wir hatten das mal als Event gedacht. Später kam der Förderverein der Frontalhütte dazu und hat seitdem die Verköstigung übernommen. So ist das entstanden.

Wie viele Fackeln stehen entlang der Strecke?

Es sind rund 40 Fackeln aus Kiefernholz am Weg entlang, plus noch einige Fackeln mehr am Forsthaus Schorlenberg.

Wie lang ist die Strecke?

Es sind circa vier Kilometer Weg.

Wann und wo sollten die Teilnehmer starten?

Die Fackeln werden etwa um 18 Uhr angezündet. Ich würde raten, zwischen 18 und 19 Uhr vom Startpunkt an der Geldlochhütte im Ortsteil Alsenborn loszulaufen.

Und was ist, wenn jemand später laufen möchte?

Jeder kann loslaufen, wann er will. Nur die Fackeln werden nach anderthalb Stunden abgebrannt sein und man wird auch, so wie es aussieht, keine Würstchen mehr bekommen.

Ist die Fackelwanderung vom Wetter abhängig? Findet sie statt, auch wenn es in Strömen regnet oder schneit?

Die Wanderung ist geplant und wird auch auf jeden Fall stattfinden. Es gibt ja eigentlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Die meiste Zeit geht es bergauf und auf dem Heimweg bergab. Kann es im Dunkeln bei Regen rutschig werden?

Der Weg ist mit festem Schuhwerk gut begehbar - allerdings nicht für Kinderwagen geeignet. Es ist wichtig, dass das bei den Teilnehmern rüberkommt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Was ist für die Teilnehmer am Forsthaus Schorlenberg geplant?

Der Förderverein Frontalhütte bietet Kinderpunsch, Glühwein und Wildschweinbratwürstchen für die kleinen und großen Wanderer an. Wichtig ist, dass jeder sein Trinkgefäß selbst mitbringt.

Gibt es für den Rückweg im Dunkeln etwas Besonderes zu beachten?

Die Fackeln haben eine begrenzte Brenndauer. Da kann es sein, dass auf dem Rückweg nur noch glimmende Fackeln stehen. Eine Taschenlampe sollte man auf jeden Fall dabei haben.