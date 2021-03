Ein neues Gesetz allein macht die Kitas noch nicht zukunftsfähig. Das Land muss mehr tun.

Mehr Plätze für Kinder ab einem Jahr, längere Betreuungszeiten, Mittagessen für alle: Was im Kita-Zukunftsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz steht, klingt erst einmal gut. Der gesellschaftlichen Entwicklung mit immer mehr berufstätigen Eltern scheint Rechnung getragen zu werden. Dennoch gibt es viel Kritik am Gesetz. Erzieherinnen, die Fachleute für den Alltag in einer Kita, fühlen sich nicht gehört. Sie befürchten, dass die neuen Anforderungen, immer mehr immer jüngere Kinder betreuen und fördern zu müssen, unter den jetzigen Bedingungen und mit dem jetzigen Personal nicht zu leisten sind. Kommunalpolitiker bemängeln, dass sie auf einem Großteil der Kosten für die vom Land gewünschten Veränderungen sitzen bleiben.

Tatsächlich scheint noch vieles unklar. Was sich auf dem Papier gut liest, ist teilweise nur schwer umsetzbar. Alte Gebäude können nicht so einfach zukunftsfähig gemacht werden, verschuldete Kommunen nicht einfach hunderttausende Euro in neue Infrastruktur investieren und Erzieher nicht beliebig mehr Arbeit aufgebürdet bekommen.

Eltern ist nicht alleine damit geholfen, dass ihre Kinder eine bestimmte Anzahl von Stunden betreut werden und ein warmes Essen bekommen. Kindertagesstätten sollen Bildungseinrichtungen mit familiärer Atmosphäre sein. Eltern wollen ihre Töchter und Söhne mit dem guten Gefühl dorthin bringen, dass sie die bestmögliche Förderung erfahren und gleichzeitig liebevoll umsorgt werden. Das ist nur zu leisten, wenn die Personalschlüssel so berechnet werden, dass genügend Erzieher eingestellt werden können und wenn die Kommunen ausreichend finanzielle Mittel für moderne Räume und Ausstattung erhalten. Wer, wie das Land, zukünftig mehr von den Kitas fordert, muss auch bereit sein, mehr zu fördern.