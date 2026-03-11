Die Pälzer Komödie probt „E gemiedlicher Owend“: Manni, dessen Männerabend geplatzt ist, landet in einer Frauenrunde – und auf der Bühne wird mit einem echten Wok gebrutzelt.

Die Bühne in der Stadthalle ist einige Wochen vor der Premiere noch nicht perfekt bestückt. Außer dem Sofa wird nichts bleiben, wie „die gute Seele der Pälzer Komödie“, Christa Bartz, verrät. Sie ist zuständig für die Requisite und Mädchen für alles. Tisch und Stühle stehen zum Proben bereit. Einige Utensilien sind bereits vorhanden.

Die Schauspielerinnen – es sind sechs an der Zahl – und der eine Schauspieler probieren ihre mitgebrachten Kostüme an. Bei der einen sind es die Schuhe, bei der anderen die Bluse, die die Regisseurin nicht so prickelnd findet. Bis zum nächsten Mal sollen die Kleidungsstücke ausgetauscht werden. Nun wird geübt. Souffleuse Carola Kuhn nimmt ihren Platz vor der Bühne ein. Später wird sie „nicht sichtbar an der Seite sitzen“, erklärt Bartz. Die sieben Darsteller verschwinden im hinteren Bereich.

Pfälzische Version aus der Feder von Friederike Altherr

Die Zeiten sind ernst genug. Deswegen soll in diesem Jahr bei der Pälzer Komödie Landstuhl ausschließlich gelacht werden. Das ist Regisseurin Iris Beyer wichtig. Mit dieser selbst gesetzten Vorgabe hat sie das Stück für 2026 ausgesucht: „E gemiedlicher Owend“ aus der Feder von Ingo Sax – ins Pfälzische übertragen von Friederike Altherr. Premiere ist am Samstag, 14. März.

„Vorhang auf“, ruft Beyer. Manfred „Manni“ Fehling (Tobias Bühler) betritt durch die noch nicht vorhandene Tür das traute Heim. Wo ist denn nur seine Frau Monika? Am Telefon erfährt er die erste Hiobsbotschaft: Sie ist bei ihrer Mutter, die gestürzt ist. Die nächste: Seine Kumpels sagen nacheinander für den üblichen Freitag-Skatabend ab. Die Stimmung sackt in den Keller. Alternative? Manni zieht sich den Hausmantel an und beschließt, gemütlich in die Glotze zu schauen. Er greift in die imaginäre Chipstüte und beginnt zu mampfen. Doch bald ist es vorbei mit der Gemütlichkeit.

Die Frauen stürmen das Haus

Iris Beyer improvisiert mit „Palimpalim“ die Türklingel. Unwillig steht Manfred auf. Wer stört? Im Hintergrund ist Karla (Andrea Wilking) zu hören. Fragen prasseln auf den armen Ehemann ein: Wieso Moni nicht da ist und was denn los sei. Sich zu Hause fühlend, entledigt sich Karla ihrer Schuhe und zieht dicke Socken über.

Schon stürmen die nächsten die Wohnung, verstehen die Welt nicht. Wieso empfängt sie ein Mann? Perplex nimmt dieser aus den Händen Hannas (Friederike Altherr) den für die Gastgeberin gedachten Blumenstrauß entgegen. Die Gründe für Monis Abwesenheit machen die Runde, wobei jede eine Schippe Horror draufpackt.

Bis Manni durchgreift: Die Schwiegermutter habe einen blauen Fleck – mehr nicht. Nun ist es an ihm zu fragen, was diese geballte Frauen-Power zu bedeuten hat. Er erfährt, dass die Damen sich an jedem Freitagabend rollierend zu einer „Kitchen Party“ treffen. Dabei stellt Hanna, eine Repräsentantin für Küchenbedarf aus Asien, die neuesten Verkaufsschlager vor, die direkt ausprobiert werden.

Manni wird zu Manuela

Kann mit einem Mann im Hause die übliche Party überhaupt steigen? Eigentlich nein. Aber jede der Frauen findet eine Ausrede, warum es bei ihr an diesem Abend nicht geht. Am Ende heißt es unisono: „Wir bleiben hier.“ Manni wird zur „Ehrenfrau“ ernannt. Er könne, wenn er möchte, Manuela genannt werden, meint Hanna grinsend.

Zum Aufwärmen mixen sich die Damen einen Cocktail. Das Geplauder geht sofort los. Jede hat ihre Eigenheiten, über die sich die anderen lustig machen. Die intellektuelle Katharina (Margarete Ottenbreit) gibt herrlich komisch ein Abenteuer von ihrem Urlaub auf Martinique zum Besten, bei dem es um einen vermeintlichen Viagra-Käfer geht. Manni, etwas abseits sitzend, kann sich dem kollektiven Gelächter nicht anschließen.

Im Wok „werd heit gekocht“

Der Tisch wird gerichtet, und die Zutaten werden geholt. Schließlich will Hanna was zeigen und verkaufen. Alle strömen herbei – auch Emma (Eva Muschelknautz-Altherr), Lucy (Jil Nußbaum) und Jasmin (Johanna Jung). Hanna hat einen Wok mitgebracht, und darin „werd heit gekocht“ – ganz echt auf der Bühne.

Das Stück lebt von Wortwitz und lustigen Pointen, die hauptsächlich auf der Männer-Frauen-Thematik basieren. Missverständnisse, Über- und Untertreibungen fehlen nicht.

Einige Wochen vor der Premiere läuft der Text noch nicht ganz flüssig. Hier und da hängt die eine oder andere, schaut nochmals ins Textheft oder hilfesuchend in Richtung Souffleuse. Iris Beyer, die das Geschehen beobachtet, gibt Tipps. Im Großen und Ganzen sei sie mit allen zufrieden, sagt sie.

Das Pälzer-Komödie-Ensemble besteht aus etwa zehn Personen aus Landstuhl und Umgebung. Das Stück ausgesucht und die Rollen besetzt, hat die Regisseurin. Seit Mitte Dezember wird geprobt – zunächst einmal, dann dreimal die Woche. Für das Bühnenbild zeichnen Friederike Altherr, Oliver und Rouven Wilhelm verantwortlich, für die Beleuchtung und den Ton Bastian Müller.

Info

Premiere von „E gemiedlicher Owend“ ist in der Stadthalle Landstuhl am Samstag, 14. März. Weitere Termine: Samstag, 28. März, 11. und 25. April, Gründonnerstag, 2. April, und Freitag, 24. April, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es beim Ticket-Servicebüro der Stadthalle Landstuhl, Telefon 06371 923444, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie den RHEINPFALZ-Geschäftsstellen.

