Die drei Stichwahlen im Landkreis Kaiserslautern wurden für die Bewerber zur Nervenprobe. Am größten war die Zitterpartie in Mehlingen. Aber auch in Queidersbach und Weilerbach gab es bange Minuten für die Kandidaten. Wer gewonnen hat und wie die Wahlsieger das Wahlergebnis kommentieren.

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen stand um 18.56 Uhr fest: Kristina Zick ist neue Ortsbürgermeisterin von Mehlingen und Nachfolgerin von ihrer Parteifreundin Monika Rettig