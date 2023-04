Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag ist Abgabetermin: Wer den Rettungshubschrauber Westpfalz ab 1. Januar fliegen will, muss seine Bewerbung bis jetzt beim Innenministerium eingereicht haben. In Imsweiler wurden derweil mit einer Hubschrauber-Zufahrt bereits steinerne Fakten geschaffen. Doch noch ist nichts entschieden, und die Zeit drängt.

Offizielle Stellungnahmen zu der laufenden Ausschreibung für den Betrieb des Rettungshubschraubers Westpfalz gibt es derzeit nicht. „Die Frist im aktuellen Vergabeverfahren läuft bis zum 4.