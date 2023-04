Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am nächtlichen Glockenschlag scheiden sich die Geister. Für die einen ist es eine liebgewordene Tradition, für andere schlicht Lärmbelästigung. Hans Fischer aus Weilerbach gehört zu Letzteren: „Das Gebimmel der Kirchen raubt mir besonders in der warmen Jahreszeit den Schlaf“, klagt er und wünscht sich, dass die Glocken nachts verstummen. Was sagen Pfarrer und Politik?

„Die Glocken läuten rund um die Uhr alle 15 Minuten. Schlafen bei offenem Fenster wird daher unmöglich“, sagt der frühere Lehrer. Seit zwei Jahren