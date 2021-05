Erinnern Sie sich? Hatte man früher im Sommer abends das Licht an, dauerte es nicht lange, bis Motten im Zimmer umherschwirrten. Das war zwar mitunter nervig, aber in der warmen Jahreszeit gehörte es einfach dazu. Doch heutzutage lässt sich kaum mehr ein Nachtfalter blicken – ein Zeichen des grassierenden Insektensterbens ebenso wie die saubere Windschutzscheibe unseres Autos, die einst nach jeder längeren Fahrt von Dutzenden großen und kleinen Leichen übersät war.

Ob Falter, Schmetterling, Käfer, Biene & Co. – der rasante Rückgang der Arten treibt viele Menschen um. So auch Petra Schnepp. Die Naturfreundin radelt jeden Tag von Mehlingen zu ihrer Arbeitsstätte im Enkenbacher Rathaus. Dabei erfreute sie sich bis Anfang Juli immer an den bunt blühenden Blumen rechts und links des Radwegs. Bis diese eines Tages plötzlich verschwunden waren – abgemäht. „Klatschmohn, Kornblumen, Margariten standen in voller Blüte und waren eine echte Augenweide und eine Nahrungsquelle für viele Insekten!“, ärgert sich Petra Schnepp und fragt: „Wer mäht denn so was ab? Und das in Zeiten, wo man doch eigentlich versucht, das Insektensterben durch die Aussaat von Blumenwiesen einzudämmen.“ Gerade die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn engagiere sich stark in dieser Hinsicht, betont sie – und hat die Straßenmeisterei Kaiserslautern als Sensenmann in Verdacht.

Doch nein, die Straßenmeister aus der Barbarossastadt waren es nicht: „Ein Mähen der Seitenräume von rund einem Meter rechts und links entlang von Radwegen“ sei zwar „turnusgemäß zweimal im Jahr aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig“, teilen diese auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, ohne die Gefahren, die von blühenden Blumen am Wegesrand ausgehen, näher zu spezifizieren. Aber zwischen Enkenbach-Alsenborn und Mehlingen waren sie trotzdem nicht zugange, denn dieser Bereich liege „nicht in der Zuständigkeit unserer Straßenmeisterei, sondern in der der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn“.

Aha. Sitzt der Auftraggeber also womöglich im Enkenbacher Rathaus? Dort wo die Beschwerde ja ihren Ursprung nahm. Denn es ist ja mitnichten so, dass in Enkenbach-Alsenborn noch nie zur Unzeit gemäht worden wäre. Wir erinnern uns: Just im Wonnemonat Mai 2019 fiel die Wiese auf dem Kreisverkehr vor dem Elefantenkreisel unmittelbar vor der Blüte dem Mäher zum Opfer. Verantwortlich war der Bauhof. Dieser wurde von Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) zwar daraufhin angewiesen, künftig erst nach der Blüte zu mähen, um den Insekten Nahrung und den Pflanzen Zeit zum Aussamen zu geben. Doch die Anweisung des Ortschefs geriet wohl in Vergessenheit, denn Ende April 2020 machte der Bauhof den Blüten auf dem Kreisel wiederum vor dem Öffnen der Kelche den Garaus.

Und am Radweg? War dort auch der mähfreudige Bauhof zugange? Wer ist denn überhaupt zuständig für den besagten Abschnitt der L382 zwischen Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn?

Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es einiger Recherchen. Der just aus dem Urlaub kommende Verbandsbürgermeister Andreas Alter (SPD) verweist auf seinen Stellvertreter Wenzel und dieser auf die Ortsgemeinde Mehlingen: „Normalerweise ist die Ortsgemeinde Mehlingen für die Unterhaltung des Feld-, Geh- und Radweges zuständig“, sagt Wenzel, ist nach einer Ortsbegehung aber verwundert, als er entdeckt, dass „die Mäharbeiten etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang, Richtung Enkenbach, enden“. „Wäre dies von der Ortsgemeinde Mehlingen beauftragt worden, dann hätte man bis zur Gemarkungsgrenze, also weitere 800 Meter, gemäht“, meint er und will den Mehlinger Bauhof fragen, ob dieser für Aufklärung sorgen kann.

Doch auch dieser „Verdächtige“ erweist sich als unschuldig, der Bauhof war es nicht, sagt Wenzel und berichtet von einem Hinweis, „dass irgendein Landwirt, der dort Felder bewirtschaftet, den Streifen gemäht haben soll“. Wer genau das sei, habe er aber nicht herausfinden können.

Und so sind wir nach drei Wochen Recherche schließlich so schlau „als wie zuvor“. Bleibt die Hoffnung, dass der Landwirt, sollte er denn tatsächlich verantwortlich sein, diese Zeilen liest und künftig die Mähmaschine erst anwirft, wenn die Blüten verwelkt sind. Den Insekten zuliebe.

Dieser Appell richtet sich übrigens auch an all die anderen, die gerne mal allzu eifrig den Sensenmann spielen. Stichwort Verkehrssicherheit.