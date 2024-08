Nach 15 Jahren gibt es in Kindsbach einen Wechsel an der Gemeindespitze. Michael Müller (FWG) folgt auf Knut Böhlke (SPD). Was den neuen Ortsbürgermeister umtreibt, welche Projekte er angehen will und was die bisherige und die neue „First Lady“ von Kindsbach gemeinsam haben, hat er der RHEINPFALZ verraten.

Wenn sich Knut Böhlke am 28. August aus der Kommunalpolitik seiner Heimatgemeinde zurückzieht und den Bürgermeistersessel an Michael Müller übergibt, bleibt das Amt