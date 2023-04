Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Postzustellung hakt es in Teilen des Landkreises offenbar immer noch gewaltig. In Otterberg beispielsweise werden die Briefkästen nur sporadisch gefüllt, wie Bürger beklagen. Was Post, Kommunalpolitik und Verbraucherschutz dazu sagen.

Ein Schreiben des Amtsgerichts Rockenhausen brauchte vier Wochen und drei Tage, um die Wallonenstadt zu erreichen. Empfänger des auf den 12. September datierten Briefs war Reinhard Schönherr-Dhom.