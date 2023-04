Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es scheint eine richtige Serie zu sein: In den vergangenen Wochen waren immer wieder Betrüger am Werk, die sich als Polizeibeamte ausgaben und so an das Hab und Gut älterer Menschen in Kreis und Stadt gelangen wollten. Was sagt die (echte) Polizei dazu?

„Hallo, hier ist Sebastian Stein von der Kriminalpolizei in der Gaustraße. In der Nähe Ihres Hauses sind Einbrecher festgenommen worden. Sie hatten einen Zettel bei sich, auf dem auch Ihr