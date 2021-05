Die Pandemie hat sich auf die Kriminalität im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landstuhl (PI) positiv ausgewirkt. Das Zurückfahren des öffentlichen Lebens hat nach Ansicht von Leiter Siegfried Ranzinger dazu geführt, dass es im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Fallzahlen um fast neun Prozent gekommen ist. Auffällig gesunken ist die Anzahl der Diebstähle – besonders die der Wohnungseinbrüche.

Diese Tendenz bezüglich der einfachen und schweren Diebstähle setzt sich bereits seit einigen Jahren fort – und dennoch war es für Ranzinger eine Überraschung. Er führt diese Entwicklung auf ein hohes Kontrollniveau zurück und hält fest: „Das spricht für die Strategie der Polizei.“ Aber auch die Intensivierung der Sicherungsmaßnahmen durch die Eigentümer sei hierfür entscheidend, meint Ranzinger.

Wurden im Jahr 2016 noch 918 Diebstahlsdelikte gezählt, waren es im vergangenen Jahr 583. Vor allem im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen und Diebstählen aus Kraftfahrzeugen hat die PI Landstuhl einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Schwerpunkte der überwiegend regionalen und überregionalen Tätergruppen lagen in den Verbandsgemeinden (VG) Landstuhl und Ramstein-Miesenbach. Vor allem die Nähe zur Autobahn und damit die Möglichkeit zu einer schnellen Flucht sind laut der Polizei dafür ausschlaggebend.

Hohe Aufklärungsquote

Das Zuständigkeitsgebiet der PI Landstuhl umfasst die Verbandsgemeinden Landstuhl, Ramstein-Miesenbach, Bruchmühlbach-Miesau und die Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach. Hinzu kommen rund 11.000 US-Amerikaner. Im Vergleich zum Vorjahr weist die Kriminalitätsstatistik einen Rückgang um 246 Fälle auf 2605 aus, gleichzeitig ist die Aufklärungsquote um 1,3 Prozentpunkte gestiegen. Sie liegt bei 67,5 Prozent (1759 Straftaten). „Das ist die höchste Aufklärungsquote, die mir in Landstuhl bekannt ist“, sagt Ranzinger und unterstreicht: „Der Wert ist insgesamt sehr hoch.“

Den größten Anteil an der Gesamtkriminalität bilden mit rund einem Viertel die Eigentumsdelikte, gefolgt von den Rohheitsdelikten (515 Fälle) mit rund 20 Prozent und Vermögens- und Fälschungsdelikten (18 Prozent). Zu den Rohheitsdelikten zählen Raubstraftaten (10), 307 Körperverletzungsdelikte (67 durch eine gefährliche Begehensweise gekennzeichnet oder mit schwerwiegenden Folgen) sowie 71 Nötigungs- und 115 Bedrohungstatbestände.

Die Anzahl der Fälle, bei denen Gewalt in engen sozialen Beziehungen eine Rolle spielt, ist im Jahr 2020 um zwölf Delikte auf 110 angestiegen. Sie unterteilen sich in 107 Körperverletzungs- und drei Sexualdelikte. Die Opfer waren in 83 Fällen weiblich. Ein Projekt zum Umgang mit Hochrisikofällen in engen sozialen Beziehungen und Stalking soll im Rahmen des Fallmanagements tödliche Fallverläufe erkennen und vorbeugend bekämpfen.

Weiter zu viel Gewalt- und Straßenkriminalität

Sorge bereiten Ranzinger die nach wie vor hohen Fallzahlen im Bereich der Gewalt- und Straßenkriminalität – auch wenn sie von 554 Fällen im Jahr 2016 auf 480 im vergangenen Jahr gesunken sind. Nahezu jede fünfte Straftat wird laut der Statistik im öffentlichen Raum begangen. Die Gewaltkriminalität hat im Jahr 2020 mit 83 Fällen zwar leicht abgenommen, langfristig bewegt sie sich aber auf einem annähernd gleich hohen Niveau.

Die Antwort der Polizei nach Auswertung der Daten lautet: Präsenz und Aufklärung und damit Prävention, egal, ob es sich um Gewalt, Einbruch oder Betrug handelt. Ranzingers Stellvertreterin, Karin Decker, nennt Beispiele dafür, wie Bürger erreicht und sensibilisiert werden können: „Über Pressearbeit, die Bezirksbeamten, das Verteilen von Flyern oder das Verschicken von Newslettern zu ,Smishing’, das Versenden von Kurznachrichten mit dem Ziel, vertrauliche Daten des Empfängers zu ergattern.“ Zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl bietet die Polizei kostenlose Sicherheitsberatungen vor Ort an und zeigt Diebstahlsopfern im Rahmen der Nachsorge Möglichkeiten der Einbruchssicherung oder der Aufarbeitung psychischer Tatfolgen auf.

Corona hat sowohl die Arbeit in der Dienststelle als auch im Revier beeinflusst. Das Einhalten der Hygienevorschriften und der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum sei anstrengender und aufwendiger gewesen. „Die Reaktionen waren überwiegend sehr verständnisvoll, die Anzahl der Verstöße nicht auffallend hoch“, hält Ranzinger fest.