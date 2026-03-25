Ein 57-Jähriger hat am Dienstagabend einen Unfall mit einem Verletzten und hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto auf der B37 unterwegs in Richtung Frankenstein. In der Nähe der Abfahrt Fischbach wollte er wenden und kollidierte mit einem Taxi. Der 78-jährige Taxifahrer konnte nicht ausweichen. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso die Beifahrerin. Die weiteren Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt, waren ersten Erkenntnissen nach allerdings unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die B37 gesperrt.