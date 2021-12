Es gibt im Leben eines Menschen Momente, die seinen weiteren Lebensweg entscheidend beeinflussen können. Für Wendelin Winter (83) wurde seine Ausbildungszeit als Gärtner im Diözesanwaisenhaus (Kinderheim St. Nikolaus) in der Nachkriegszeit prägend. Im November erhielt der rüstige Senior, der sich um die Marienkapelle kümmert, den Sozialpreis der Verbandsgemeinde Landstuhl.

In Landstuhl in der Weiherstraße geboren, zog er mit seinen Eltern im Alter von drei Jahren nach Dunzweiler. Noch war vom Kriegsbeginn wenig zu spüren. „Kühe, Ziegen, Bienen, Hasen – ein kleines Paradies für mich“, erzählt Winter, der sich im Rückblick lachend als Naturmensch bezeichnet. 1953 kehrte die Familie nach Landstuhl zurück. Der Krieg hatte seine Spuren hinterlassen. Überall herrschte noch Not. In dieser Zeit wird auch im Wald, hoch über der Stadt, mit Blick auf die Burg Nanstein und den Bismarkturm mit Spenden aus der Bevölkerung die Marienkapelle gebaut. Ein Gelöbnis an die Mutter Gottes für die Verschonung von Kriegseinwirkungen wurde damit eingelöst.

Ausbildung zum Gärtner im Waisenhaus

Im Landstuhler Waisenhaus beginnt Wendelin Winter eine Ausbildung als Gärtner. 600 Kinder hatten dort eine Heimat gefunden. „War ich draußen beim Arbeiten, sammelte sich stets eine Schar Kinder um mich, immer auf der Suche nach ein wenig Zuneigung, Liebe und Zuspruch. Schnell entwickelten sich kleine Freundschaften, aber auch Eifersüchtelei. Für mich eine Zeit, die mir aufzeigte, wie wichtig das Mit- und Füreinander im menschlichen Dasein ist“, sagt Winter. 1960 wurde Winter bei der Bundeswehr als Sanitäter ausgebildet. Es sollte ihm später bei seiner Ausbildung zum Krankenpfleger im Bereich Dialyse wieder zugute kommen. Über Kaiserslautern und Homburg kehrte Winter 1998 wieder nach Landstuhl ins St.-Johannis-Krankenhaus zurück.

„Hier in Landstuhl hatte ich auf der Atzel meine Familie gegründet und mein Eigenheim gebaut, wurde Vorsitzender der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB), schloss mich dem Kirchenchor St. Marcus und der Männergemeinschaft an. Meine Leidenschaft fürs Imkern wurde jetzt ebenfalls wieder ins Leben gerufen“, erinnert sich Winter. An der großen Außenanlage der neuen St. Markuskirche konnte er nun beweisen, dass er das Gärtnerhandwerk noch beherrschte.

Eine Herzensangelegenheit

Die Marienkapelle war inzwischen von Häusern und Wohnblocks umringt. Die Lichterprozessionen die immer am 13. Mai, dem Fatimatag, oft mit über 1000 Teilnehmern stattfanden, gehörten der Vergangenheit an. Die Kapelle verfiel in einen Dornröschenschlaf, der leider immer öfter durch Jugendliche, die dort Trinkgelage veranstalteten, gestört wurde. Auch die Unsitte, mit Sprühdosen Graffitis an die Wände zu sprühen, verschandelte die einstmals schmucke Kapelle. „Zusammen mit dem ehemaligen Pfarrer von St. Markus, Pfarrer Schirmer, begann ich, mich um die Kapelle zu kümmern“, erzählt Winter.

Inzwischen im Ruhestand wurde die kleine Kapelle für ihn zur Herzensangelegenheit. Der Pfarrer, ein gelernter Steinmetz, sorgte für die Beseitigung der Graffitis. Winter war nun täglich an seiner Kapelle aktiv. Dass mit Drohung und Strafe bei Jugendlichen wenig Erfolg zu erzielen ist, wurde dem Beschützer schnell klar. Mit viel Geduld, das Gespräch suchend, auch mit Bewohnern der nahen Wohnblocks, verbesserte sich die Situation beträchtlich.

Fast täglich an der Kapelle

Für Schulklassen und Wanderer, die an der Kapelle Rast machten, öffnete Winter auch gerne das Eisentor an der Kapelle, gewährte Zutritt an den Altartisch und erzählte ihre Geschichte. Die Freude im Gesicht der Menschen, die hier vorbeikommen, ist mehr als nur Dank für Winter. In der Weihnachtszeit laden eine Krippe und ein geschmückter Altartisch zum Innehalten ein. Eine Mantelmadonna auf der Rückseite der Kapelle hält schützend ihren Mantel über die Stadt. Auf der Vorderseite wacht fast täglich der 83-jährige Landstuhler über die Marienkapelle.