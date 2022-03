Eine zufriedene Bilanz hat Heike Sprengart vom Organisationsteam nach dem Weltgebetstag in Enkenbach-Alsenborn gezogen. „Es ist prima gelaufen. Die Frauen haben sich überschwänglich bedankt, dass sie endlich wieder zu diesem Anlass zusammenkommen durften.“

Mehr Besucher als erwartet kamen im Mennonitischen Gemeindehaus zusammen: insgesamt 50 Teilnehmerinnen und fünf Teilnehmer, darunter der Kaplan der katholischen und der Pastor der mennonitischen Gemeinde. „Die Stimmung war gut, soweit es die düstere politische Situation eben zuließ“, sagt Sprengart nach dem Weltgebetstag, der am Freitag in 150 Ländern weltweit begangen wurde. Unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ haben Frauen aus England, Wales und Nordirland Gebete, Texte und Lieder für die meist ökumenischen Gottesdienste zusammengestellt. Auch in unserer Region fanden etliche statt – coronabedingt weniger als üblicherweise.

„Weltweite Solidarität der Frauen“

Heike Sprengart organisiert schon seit geraumer Zeit den Weltgebetstag in ihrem Heimatort mit. Warum sie sich einbringt? „Ich finde diese weltweite Solidarität unter den Frauen mehr als beeindruckend.“ Wichtig sind ihr auch die Spenden, die jeweils für Frauen gesammelt werden, „denen es nicht so gut geht wie uns hier“. Der Weltgebetstag, betont sie, vermittle außerdem Informationen über die Länder, die die Vorbereitung innehaben. Sie lerne so die Menschen dort viel besser zu verstehen – „gleich dem Motto des Weltgebetstages: informiert beten und handeln“. Nicht zuletzt werde der Horizont „durch die Auseinandersetzung mit dem Bibeltext erweitert“.

Gemeinsam mit je zwei, drei Frauen der katholischen, der protestantischen und der mennonitischen Gemeinde gestaltete Heike Sprengart auch den Gottesdienst am Freitag. Froh war sie, dass „wir wieder einen richtigen feiern konnten“. Allerdings gab es „die üblichen coronabedingten Einschränkungen“. So seien eine Anmeldung notwendig gewesen, ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein aktueller Test vorzulegen. Auch die Masken konnten nicht abgelegt werden. Und der Gottesdienst durfte nicht länger als 60 Minuten dauern. „Daran haben wir uns halten“, betont sie.

Fürbitte für die Ukraine

In der Stunde trug das Vorbereitungsteam biblische Texte vor, sprach gemeinsam mit den Besucherinnen Gebete. „Eine Ein-Mann-Band sorgte für den musikalischen Rahmen.“ Gemeindegesang sei leider nicht möglich gewesen, bedauert Sprengart. Lediglich das Schlusslied „haben wir zusammen gesungen“. Und zur Einführung wurde eine eigene Fürbitte mit Bezug zum Krieg in der Ukraine gebetet. „Das war den Teilnehmerinnen sehr wichtig.“

Nicht verzichten wollte das Team auf einen kurzen Vortrag über die Länder, die die Vorbereitung inne hatten. Sprengart selbst hat gemerkt, dass sie vieles über England, Wales und Nordirland, „die doch vor unserer Haustür liegen“, nicht wusste. Und den anderen sei es ähnlich gegangen. Üblicherweise, sagt sie, fänden für alle Interessierte immer zwei Informationsabende im Vorfeld statt: Am ersten werden das Land, die Menschen und ihre Lebenssituation vorgestellt; am zweiten reflektieren die Besucher die jeweilige Bibelstelle. Obwohl beide Veranstaltungen schon vorbereitet waren, „mussten wir sie wegen der hohen Inzidenzzahlen leider absagen“. Darüber hinaus werde ein Film im Provinzkino in Enkenbach gezeigt. „Zum Glück war wenigstens die Filmvorführung in diesem Jahr wieder möglich“, freut sie sich. Auf „Pride“, der am 14. Februar lief, habe sie „sehr viele positive Rückmeldungen erhalten“.

Kinofilm „Pride“ kommt an

Ob im Kino, im Gemeindehaus oder bei beidem: Alle, die kamen, sind laut Sprengart „wirklich froh gewesen, dass sie sich wieder live treffen durften“. Dass vergangenes Jahr Weltgebetstagstüten ausgeteilt wurden, sei zwar gut angekommen, habe aber keinen vollwertigen Ersatz geboten. Ausfallen musste indes am Freitag abermals die kleine Feier im Anschluss mit Essen und Getränken aus dem vorbereitenden Land. Aber reichlich gespendet haben die Besucher dennoch: Insgesamt 600 Euro kamen zusammen. Ein Teil wird für ein Café gegen Vereinsamung in Großbritannien verwendet, ein anderer für Frauenprojekte weltweit.

Heike Sprengart hat übrigens schon den nächsten Weltgebetstag-Termin im Auge. Am 22. Juni wird das gastgebende Land 2023 vorgestellt. „Ich werde dabei sein“, meinte sie lächelnd.