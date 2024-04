Sägen, hämmern, mörteln und pflanzen: Welche Projekte Jugendliche bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend Speyer (BDKJ) im Landkreis Kaiserslautern umgesetzt haben.

In der Pfalz und im Saarland, auf dem Gebiet des Bistums Speyer, waren 72 Aktionsgruppen voller Tatendrang am Werk, um ein soziales Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit durchzuführen. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ waren rund 2000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 72 Aktionsgruppen dabei. So auch in Landstuhl, wo 15 Schüler der St. Katharina-Realschule neue Hochbeete an der Schule und im benachbarten Caritas-Altenzentrum St. Nikolaus gebaut und bepflanzt haben.

„Blumenkohl, Erbsen, Salat, Kohlrabi und einiges mehr“ zählen Marlene aus Wallhalben, Lina aus Mittelbrunn, Frederick aus Vogelbach und Jakob aus Landstuhl auf, was sie gepflanzt haben. Um die jungen Helfer vor dem schlechten Wetter zu schützen, wurde der Arbeitsbereich mit einem kleinen Zeltpavillon überdacht. „Sie sind trotzdem oft nass geworden, haben sich aber vom Wetter und von der Kälte nicht abschrecken lassen“, sagt Lehrer Frank Bodesohn. Er ist, wie Schulleiterin Karin Wagner-Schramm, stolz auf die Truppe, die die Klassenstufen fünf bis neun besucht. Da am Wochenende keine Schulbusse fahren, wurden Fahrgemeinschaften gebildet, damit die Schüler in die Schule kommen, das hellgrüne T-Shirt der 72-Stunden-Aktionsteilnehmer anziehen und dem Aktionsmotto: „Uns schickt der Himmel“ folgend anpacken konnten.

Beete, Erde und Verpflegung wurden gespendet

Die Schule, die in der Trägerschaft der Gemeinnützigen St. Dominikus Schulen GmbH steht, und das benachbarte Caritas-Seniorenheim stehen auf vielfältige Weise regelmäßig in Kontakt. So entstand die Idee des Hochbeet-Baus für die Senioren. Die Beete wurden ebenso gestiftet wie die Erde. Das Essen und die Getränke, zur Stärkung für die hart arbeitenden Nachwuchsgartenbauer, stellten Eltern bereit. Firmenspenden halfen den Schülern im Alter von zehn bis 15 Jahren, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Nachhaltigkeit ist an der Schule ein wichtiges Thema. Ob im Wahlpflichtfach Ökologie oder in der Garten-AG. „Aber das ist auch bei uns ein ganz wichtiger Faktor“, sagt Thomas Matz, Einrichtungsleiter des Caritas-Seniorenzentrums. So passte die Idee mit den Hochbeeten perfekt.

Auch an anderen Orten im Landkreis waren Jugendliche bei der 72-Stunden-Aktion aktiv. So wurde beispielsweise der Hof der Grundschule in Hochspeyer verschönert und in Enkenbach-Alsenborn in der Kita Arche Noah ein Barfußpfad angelegt. Jugendliche kümmerten sich in Bruchmühlbach-Miesau unter dem Motto „Alt, aber nicht allein“ um Senioren im Pflegeheim Haus Edelberg. In Spesbach in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach organisierte eine Gruppe einen Familientag mit Spielen. rhp/rdo