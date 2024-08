In Steinwenden will sich Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl dafür einsetzen, dass der Gemeinderat weiterhin harmonisch zusammenarbeitet. In Weilerbach hat sich Amtskollege Jochen Kassel vorgenommen, den Rat zu einen. Beide Gemeindeoberhäupter müssen jeweils einige größere Vorhaben stemmen.

Zeit, um mit Hündin Finja spazieren zu gehen, hat Ralf Guckenbiehl schon jetzt kaum. Das übernimmt seine Frau Bianca. Künftig wird der Christdemokrat wohl noch weniger