Innerhalb der vergangenen zwei Wochen ist die Anzahl der Infizierten in den Schulgemeinschaften stark angestiegen. Von 521.000 Schülern in Rheinland-Pfalz hatten sich laut der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Anfang Februar knapp 16.000 nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, am 14. Februar waren es 17.600. Bei den Lehrern ging die Kurve ebenfalls hoch: Von 41.000 Pädagogen im Land waren zu Beginn des Monats 941 infiziert, am Valentinstag fast 1300. Entgegengesetzt werden der Corona-Welle die bereits erprobten Maßnahmen: Maske tragen, lüften, testen. Außerdem hofft die Landesregierung, dass die hohe Impfquote unter den Lehrern – 95 Prozent haben sich zweimal immunisieren lassen, knapp 80 Prozent dreimal – hilft, um die Infektionen einzudämmen.

Im Einzelnen gilt:

Getestet wird derzeit dreimal wöchentlich. In Anspruch nehmen können die Selbsttests alle, also auch Geimpfte und Genesene. Dieser Rhythmus soll auch 14 Tage nach den Winterferien weitergeführt werden, also bis zum 11. März.

Masken müssen in den Schulhäusern überall getragen werden, auch am Platz. Maskenpausen müssen ermöglicht werden. Auch die Maskenpflicht gilt zunächst weiterhin bis zum 11. März.

Generell, speziell aber beim Essen und Trinken, sollte ein Abstand von 1,5 Metern untereinander eingehalten werden.

Lerngruppen sollten sich so wenig wie möglich durchmischen.

An vielen Schulen gibt es bereits Lüftungsanlagen, allerdings sind diese noch längst nicht flächendeckend eingebaut. Wo dies nicht der Fall ist, muss über offene Fenster regelmäßig gelüftet werden.

Husten- und Niesetikette müssen eingehalten, Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden.

Auf Umarmungen, Händeschütteln oder andere persönliche Berührungen ist zu verzichten, es sei denn diese sind pädagogisch (zum Beispiel Hilfestellung im Sport) oder aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls (Erste Hilfe) notwendig.

Personen, die allgemeine Symptome einer Erkältungskrankheit zeigen, dürfen die Schule nicht betreten.