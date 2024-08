Pünktlich zu Beginn des Schuljahrs kann die Verbandsgemeinde Weilerbach die Nachmittagsbetreuung an den drei Grundschulen in Mackenbach, Reichenbach-Steegen und Rodenbach fortführen. Die Betreuung findet in Eigenregie der Verbandsgemeinde statt, die die Personalkosten mit 60.000 Euro bezuschusst.

Wie Verbandsgemeindebürgermeister Ralf Schwarm dem Verbandsgemeinderat berichtete, lägen 130 Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung vor. Die meisten Kinder nutzten das Angebot, bis 14.30