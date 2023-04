Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es gibt im Pfälzerwald einen weiteren Wolf. Was ein gerissenes Schaf in Frankenstein damit zu tun hat und wie die Mitarbeiter des „Koordinierungszentrums für Luchs und Wolf“ in Trippstadt, dem Tier auf die Spur kamen.

Den Nachweis auf das Tier hat eine DNA-Probe erbracht. Diese war von einem Schaf genommen worden, das im Dezember auf dem Gelände eines Beweidungsprojekts der Universität Kaiserslautern