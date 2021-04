27 weitere UVC-Luftreinigungsgeräte für Schulsäle werden angeschafft. Das beschloss der Kreistag am Montag.

Sie sollen noch im April eingesetzt werden, wie Landrat Ralf Leßmeister ausführte. Ins Landstuhler Sickingen-Gymnasium gehen zwölf dieser Geräte, die Viren abtöten sollen. Fünf Geräte erhalten jeweils die Berufsbildende Schule und die Jakob-Weber in Landstuhl, außerdem die Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn.

Solche Geräte könnten laut Vorschrift unter anderem nur in solchen Sälen eingesetzt werden, die nicht ausreichend belüftet werden könnten, wie Leßmeister betonte. Alle Schulen seien noch einmal überprüft worden, meinte die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. Bei denjenigen in ausschließlicher Trägerschaft des Kreises seien die räumlichen Möglichkeiten in Sachen Luftaustauschgeräte ausgeschöpft.