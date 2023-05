Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Betrug legt die Staatsanwaltschaft einem 38-jährigen Transportarbeiter aus dem Kreis Kaiserslautern zur Last. Er soll Ende Oktober 2020 in Hütschenhausen einem Kunden über ein Internet-Versteigerungsportal eine Switchbox für 200 Euro verkauft, nach Überweisung des Kaufpreises aber nicht geliefert haben. In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Landstuhl bestritt der Angeklagte den Vorwurf.

Er behauptete, die Box über einen Paketdienst versandt zu haben, ohne dies indessen belegen zu können. Auf Frage des Vorsitzenden Richters, warum er nicht auf die Reklamationen des