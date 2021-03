An den Grundschulen in Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn wird jeweils ein weiterer Container angemietet, da nach den Sommerferien an beiden Schulen ein zusätzlicher Klassensaal benötigt wird. Dies hat der Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn am Donnerstag beschlossen.

Die Miete für den Container in Mehlingen mit insgesamt fünf Raumelementen beträgt monatlich 2284 Euro. Dazu kommen noch die Aufbaukosten von 13.995 Euro und Demontagekosten in Höhe von 8725. Der Container wird in Mehlingen für eineinhalb bis zwei Jahre gemietet. Die Mietkosten für den Container in Enkenbach-Alsenborn betragen monatlich 2879 Euro. Dazu kommen Aufbaukosten in Höhe von 18.622 Euro und Demontagekosten von 11.841 Euro. Hier wird die Mietdauer voraussichtlich zwei Jahre betragen.

Über Anbau reden

Frank Zimmermann (Grüne) wollte wissen, ob geprüft worden sei, ob der Kauf des Containers in Mehlingen nicht kostengünstiger sei. Seine Fraktionskollegin Stephanie Schmitt fragte, warum für Mehlingen ein Container mit fünf Raumelementen, dagegen für Enkenbach-Alsenborn einer mit sieben Raumelementen gemietet werde, obwohl an beiden Schulen eine Klasse mehr beginne. „Das ist ein Preisunterschied von 23.000 Euro“, kritisierte sie. VG-Bürgermeister Andreas Alter (SPD) versprach, diese Frage zu klären. Der CDU-Fraktionsvorsitzende, Alexander Roth, und der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, Goswin Förster, monierten, dass die Messzahlen der Schüler seit Jahren schon so seien, dass über einen Anbau an die Grundschule in Enkenbach-Alsenborn geredet werden könne. Es sei schon länger bekannt, dass diese Schulsäle benötigt würden.