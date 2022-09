Der Wein ist Rainer Welkers Sache. Er genießt ihn gerne, möchte aber auch das Wissen um das Kulturgut Wein fördern. Im Gespräch mit Redakteurin Pola Schlipf stellt er das Programm einer virtuellen Weinreise vor und verrät, welchen Tropfen er selbst am liebsten trinkt.

Herr Welker, die Weinrunde Pfälzer Musikantenland, die zur Weinbruderschaft der Pfalz gehört, lädt für Donnerstag, 13. Oktober, ins Congress Center Ramstein (CCR) zu einer virtuellen Weinreise durch Italien ein. Wieso gerade Italien?

Mich sprechen die Weine aus Italien schon seit einigen Jahren immer mehr an. Italien hat ein Riesenportfolio an Weinen – vom schweren über einen leichten Rotwein bis hin zu eleganten Weißweinen. Da ist wirklich alles dabei, was das Weintrinkerherz höher schlagen lässt.

Waren Sie selbst schon in Italien, um Wein zu verkosten?

Ich war schon in Italien, hauptsächlich im Piemont, in der Lombardei, in Venetien und in Südtirol. Diese Regionen kenne ich und auch die Weine von dort.

Was erwartet die Gäste, die sich mit Ihnen auf die Reise begeben?

Es gibt an dem Abend zwölf Weine aus elf der 20 italienischen Anbaugebiete. Ich stelle die Hauptstädte, das Land und den Wein daraus vor. Den Wein bekommen die Leute zum Kosten. Im Preis sind außerdem Antipasti-Teller enthalten, Brot und Wasser.

Warum trinken Sie selbst lieber Wein als Bier?

Das ist eine gute Frage. Es ist wie alles eine Geschmackssache. Bei mir hat es vor 25 oder 30 Jahren angefangen mit süßen Weinen, dann wurden sie immer trockener. Mittlerweile habe ich in meinem Weinkeller mehrere Hundert Flaschen liegen und mache auch kleine Verkostungen im Freundeskreis. Der Weinbruderschaft geht es außerdem darum, das Kulturgut Wein darzustellen und bekannter zu machen.

Haben Sie einen Lieblingswein?

(überlegt und antwortet dann zögerlich) Ja, Wein aus der Traube Negroamaro, die gibt es hauptsächlich in Apulien. Ich liebe den Geschmack nach Schwarzer Johannisbeere und Schwarzkirsche.

Was sollte man beachten beim Weintrinken?

Sich Zeit zu nehmen ist immer wichtig. Schauen, riechen, schmecken immer in der Reihenfolge. Und man sollte immer mal verschiedene Weine auf den Tisch bringen, nicht nur eine Sorte aufmachen. Es ist gut, vieles zu probieren, jeder Winzer macht es ein bisschen anders. Das hat man bei so einer Weinprobe wie im Oktober natürlich im Besonderen, da schmeckt nichts gleich, außerdem sind auch sehr hochwertige Weine dabei.

Wer kann bei der Weinbruderschaft mitmachen und wer kann ins CCR kommen?

In der Weinbruderschaft kann jeder Mitglied werden, der Interesse an Wein hat. Der Weinbruderschaft geht es darum, das Kulturgut Wein in allen Facetten darzustellen und bekannter zu machen. Wer mehr über das Thema Wein erfahren möchte oder auch seinen Betrag leisten möchte, ist bei uns herzlich willkommen und sicher gut aufgehoben. Der Name klingt vielleicht exklusiv, das sind wir aber nicht. Momentan ist die Weinbruderschaft männerdominiert, aber wir sind für alle Personen offen und bei unseren Veranstaltungen kommen unsere Frauen natürlich immer mit. Bei der Weinprobe im CCR gibt es 56 Plätze, die reserviert werden können und kommen kann natürlich jeder.

Anmeldung

Die Teilnahme an der virtuellen Weinreise „Bella Italia – von Südtirol bis Sizilien“ am Donnerstag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr in der Lounge des CCR kostet 40 Euro inklusive Wein, Begleitpersonen, die keinen Wein trinken möchten, weil sie zum Beispiel noch Auto fahren müssen, zahlen 20 Euro. Erreichbar ist die Lounge über den Eingang rechts vom Haupteingang vom Busbahnhof kommend.